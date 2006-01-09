در قانون اساسي ما "اسلاميت" و "جمهوريت" به عنوان "اصول تغييرناپذير" جاودانه شده اند / طرح بحث به خطر افتادن "جمهوريت" رويكردي انحرافي است

مهندس محمد علي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص تلاش برخي محافل سياسي در جهت اختلاف افكني بين جمهوريت و اسلاميت، گفت: اصولا هنر كساني كه اولويت هاي زمان را تشخيص نمي دهند و در دشمن شناسي دفت كافي را ندارند و به دنبال دشمن فرضي در ميان دوستان مي گردند ، اين است كه همواره مسائل اساسي و مهم را به حاشيه رانده و مسائل فرعي و بي مورد را به صورت مسائل اساسي مطرح مي كنند.

اين استاد دانشگاه و صاحبنظر در امور سياسي افزود: ما در طي شانزده سال گذشته موارد زيادي را داشتيم كه كساني كه با فرضيه سازي هاي غلط، مسائل حاشيه اي را به صورت موضوعات حياتي و مهم مطرح كردند و از اين طريق توانستند ذهنيت جامعه را در موراد مختلف از توجه به مسائل سرنوشت ساز بازبدارند و چون الان جامعه در مسير درست افتاده است، آنها اظهار نگراني و خطر مي كنند.

رامين در خصوص نسبت اسلاميت و جمهوريت گفت: اصولا موضوع و مخاطب اصلي اسلام، " انسان" و "جامعه انساني" است و اسلام برنامه كاملي براي حيات اجتماعي انسانها، فراهم نموده است و بستر اجراي اسلام هم چيزي جز جامعه بشري نيست ، حال چگونه بعضي مي خواهند ادعا كنند كه اسلام منهاي انسانها قابل اجرا و تحقق باشد؟

اصولا موضوع اصلي اسلام ، " انسان" و جامعه انساني است و اسلام برنامه كاملي براي حيات اجتماعي انسانها، فراهم نموده است و بستر اجراي اسلام هم چيزي جز جامعه بشري نيست ، حال چگونه بعضي مي خواهند ادعا كنند كه اسلام منهاي انسانها قابل اجرا و تحقق باشد؟

وي با اشاره به تحريف نظريات عالمان ديني توسط برخي محافل سياسي و سوء استفاده از اين نظريات گفت: البته در بحث هاي جدال آميز و مغلطه آور گاهي اوقات نظر گوينده آگاهانه تحريف مي شود، مثلا در موضوع "مشروعيت اكثريت" نظري وجود دارد كه مي گويد از آنجايي كه اكثريت جوامع بشري در همه زمانها ، جزو نخبگان و فرزانگان، دانشمندان نيستند، بنابراين صرف" اكثريت" نمي تواند عقلا و منطقا "حقانيتي" را ايجاد كند.

رامين افزود: اما در كنار اين بحث نظري يك اصل اسلامي وجود دارد كه همه امور مربوط به جامعه بايد با مشاركت و مشورت جمعي ، اداره گردد و در آيه شريفه " وامرهم شوري بينهم" موضوع نظرخواهي و مشورت با افراد جامعه، صريحا مورد تاكيد است.

مدير مسئول نشريه " امامت" تصريح كرد: در قانون اساسي و در قالب برگزاري انتخابات هاي مكرر ، اصل مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت كاملا نهادينه و اثبات شده است.

وي اظهار داشت: در آخرين اصل قانون اساسي نيز دو هم اصل به هم پيوسته اسلاميت و جمهوريت، به عنوان اصول " تغييرناپذير" جاودانه شده اند ، بنابراين بحث در خصوص احساس خطر در مورد جمهوريت اصلا معنايي ندارد و قطعا با انگيزه مثبت ارائه نمي شود.

وي در پاسخ به اين سئوال خبرنگار سياسي " مهر" كه آيا نگاه امام خميني (ره) به نقش راي مردم در دوران قبل از انقلاب( دوران اقامت در نجف و نگارش كتاب حكومت اسلامي ) با دوران انقلاب و بعد از پيروزي انقلاب(سخنراني هاي امام در پاريس و تاكيد بر "جمهوري اسلامي")، تغيير كرده است يا خير، گفت: بر فرض هم كه نظر امام (ره) با توجه به شرايط زمان و مكان تغيير كرده باشد، اما در نگاه امام (ره) اصول مهمتري را هم مي شناسيم، مثلا امام خميني ديدگاهشان اين بود كه بعد از تثبيت نظام جمهوري اسلامي در ايران به تاسيس امت واحد اسلامي در جهان بپردازند و با اتحاد جهان اسلام، حكومت سراسري ايجاد كنند.

وي در پايان گفت: هروقت كه اين نظر و هدف امام (ره) محقق شد، ما مي توانيم در آن صورت به شرايط زمان و مكان امت اسلامي و چگونگي تغيير در سيستم جمهوري اسلامي(اتحاد جماهير اسلامي) بپردازيم.