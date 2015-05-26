به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش با بیان اینکه هم اکنون ۱۲ هزار و ۶۰۰ تعاونی فعال در بخش مسکن داریم، گفت: نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها ساخته شده که ۷۵ درصد آن نیز تکمیل شده است.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی ها در مسکن مهر هم ۹۰۰ هزار واحد تحویل داده اند و مابقی آن تا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال ساخت است.

کلانتری به معرفی تعاونی های متعارف مسکن پرداخت و با مترادف دانستن این تعاونی ها با انبوه سازی مسکن افزود: تعاونی های تولید کننده تجهیزات ساختمانی نیز قابل گسترش هستند و ما یکسری تعاونی های تامین نیاز هم داریم که می توانند به صورت یک خوشه تخصصی از تعاونی ها عمل کنند.

وی گفت: طرح مسکن احتماعی با همکاری برخی سازمان ها و خیرین برای گروههای کم درآمد جامعه از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی ساخته خواهد شد.