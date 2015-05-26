متن و حاشیه دادگاه جیسون رضائیان/ نامه متهم به اوباما قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه متهم جیسون رضائیان ظهر امروز سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهم وکیل مدافع وی (لیلا احسن) و با قرائت آیاتی از قرآن تشکیل شد و معاون دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و قاضی صلواتی اتهامات جیسون رضائیان را در موارد ذیل برشمرد:

۱- جاسوسی از طریق جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و قرار دادن آن در اختیار دولت های متخاصم.

۲ - فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

در ادامه قاضی صلواتی ضمن اشاره به اینکه این جلسه در دادگاه انقلاب و به ریاست وی برگزار می‌شود، به مواردی همچون سؤال از متهم در خصوص ارتباط با کنسولگری آمریکا در دبی پرداخت.

متهم در پاسخ ضمن رد برخی موارد اتهامی گفت: بنده فقط خبرنگار هستم و تمامی فعالیت‌هایم تحت عنوان خبرنگار بوده و همه قانونی بوده است.

در ادامه قاضی صلواتی به پاره‌ای از اسناد اشاره کرد و متهم پس از مقابله با اسناد گفت که «این موارد را قبول ندارم!»

قاضی در پاسخ به ادعای جیسون عنوان داشت که این اسناد جزء اقاریر متهم محسوب نمی شود و سند است که در یک جلسه دیگر به‌تفصیل اسناد یک‌به‌یک در دادگاه در مقابل متهم قرار می گیرد، به‌صورت مجزا به‌تمامی آنها رسیدگی خواهد شد و متهم مورد پرس‌وجو قرار خواهد گرفت.

در ادامه قاضی ترجمه نامه جیسون به باراک اوباما را قرائت کرد که متهم در آن نامه ضمن اشاره به سوابق خود، عنوان کرده است که «من در ایران با کارگر ساده تا ملاهای با نفوذ در ارتباط هستم!» همچنین وی به داشتن شبکه‌ای از مرتبطین در داخل ایران در نامه خود به اوباما اشاره کرده بود.

ریاست دادگاه در ادامه این جلسه از ارتباط متهم با «لارا سترکیان» سؤال کرد که متهم پاسخ داد: «ما هر دو خبرنگار هستیم و این ارتباط در همین راستا است.»

قاضی از ارتباط لارا سترکیان و جیسون رضائیان درباره جلسه‌ای که لارا به‌صورت خصوصی با رئیس‌جمهور آمریکا داشته است، سؤال کرد؛ جلسه‌ای که در راستای آن از جیسون درخواست کرده بود که هرگونه اخبار، پیش‌بینی‌ها و هر آنچه درباره شخصیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری گذشته و خلاصه‌ای از وضعیت سیاسی - اقتصادی و اجتماعی ایران را به‌منظور قرار دادن در اختیار اوباما، به وی ارسال کند.

متهم این اتهام را تکذیب کرد که با پاسخ قاضی مبنی بر وجود اسناد محکم و متقن در این باره، روبرو شد. متهم از مترجم رسمی دادگستری در دادگاه برخوردار بود.



همزمان با برگزاری دادگاه همسر و مادر متهم در سالن اجتماعات دادگاه حضور داشتند، عده ای از خبرنگاران نیز مقابل دادگاه تجمع کرده بودند، اما موفق به انجام مصاحبه با متهم نشدند.



متهم با ظاهری آراسته و با صحت کامل روحی و جسمی به سؤالات قاضی پاسخ داد.



در این جلسه نوبت به دفاعیات وکیل مدافع نرسید.



وکیل با توجه به شنیدن اظهارات معاون دادستان و دریافتن اینکه همه اتهامات وارده به متهم مستند به اسناد متقن است اعلام کرد در دفاعیات خود تجدید نظر اساسی خواهد کرد. وی از در ورود و خروج مراجعین عمومی نرفت و خبرنگاران غافلگیر شدند.

۳۱ تیرماه ۱۳۹۳ خبرنگار واشنگتن پست دستگیر شد

به گزارش مهر ، جیسیون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست به همراه همسرش و دو نفر دیگر، ۳۱ تیر ماه سال ۹۳ در تهران دستگیر شدند. ۱۳ مرداد ماه همان سال حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا گفت: چهار نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند که یکی از آنها در همان روزهای اول با قرار آزاد شد.

اژه ای در نشست خبری ۲۷ مرداد ماه ۹۳ با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی رسانه‌ها عنوان شده که اتهام خبرنگار واشنگتن پست جاسوسی است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: به لحاظ قانونی بنده از بیان جزئیات پرونده و اتهامات متهمان معذورم و مسلما قاضی اتهامات را به خود متهم اعلام می‌کند. قبلا هم گفتم سه نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شده‌اند و مسائل آنها مالی نیست و امنیتی است و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

۱۴ مهر ماه ۹۳ برخی منابع خبری از آزادی همسر جیسون رضائیان خبر دادند که معاون اول قوه قضاییه همان روز در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این خصوص گفت: در رابطه با خبر آزادی که شما می‌گویید اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد.

ابتکار: جیسون رضائیان عادلانه محاکمه می شود

این اظهارات همچنین ادامه داشت تا جایی که مجری سی ان ان در گفتگویی با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور سوال کرد: موضوعی که امروز موجب داد و بیداد بسیاری در آمریکا شده است، موضوع جیسون رضائیان است شما چگونه می‌توانید مطمئن باشید که وی محاکمه عادلانه خواهد شد؟ وی مدتها است که در زندان بسر می برد و خبرگزاریهای بسیار زیادی در این کشور (ایران) مطالبی درباره او نوشته اند.

معصومه ابتکار گفت: این موضوعاتی است که به قوه قضاییه مربوط می‌شود. قوه قضاییه اختیارات خود را دارد. ما در ایران رسانه آزاد داریم و گروه‌های مختلف این فرصت را دارند درباره موضوعات مختلف صحبت کنند. نکته مهم این است که قوه قضاییه اصول و قوانین و مقرراتی دارد و من احساس می‌کنم رویکرد عادلانه درباره همه این موضوعات اتخاذ خواهد شد و این چیزی است که دولت نیز بدنبال آن است.

سخنگوی قوه قضائیه: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می زنند

در این میان دو نفر از سناتور های آمریکایی هم درباره پرونده رضائیان ادعاهایی مطرح کردند که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات سناتورهای آمریکایی گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم. از ۳ نفری که آنها گفته اند باید آزاد شوند ۲ نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند ، یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند.