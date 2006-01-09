شرايط پذيرش طلبه در حوزه علميه الزهرا اعلام شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين حوزه علميه از علاقمندان به تحصيل علوم حوزوي كه داراي مدرك ديپلم با معدل 14 باشند ثبت نام مي كند.

شرايط اختصاصي براي تحصيل در برنامه تمام وقت اين حوزه، قبولي در آزمون ورودي است. علاقه مندان به اين نوع تحصيل بايد متولد سال 1365 و بعد از آن باشند. دارندگان مدرك ليسانس يا بالاتر از شركت در آزمون ورودي معاف هستند. براي اين برنامه 190واحد درسي در طول 4 سال در نظر گرفته شده است و به فارغ التحصيلان، مدرك اتمام سطح دو ارائه مي شود.

براي تحصيلات غير حضوري نيز دو برنامه "غير حضوري رسمي" و "غير حضوري حوزوي محض" ارائه مي شود. در برنامه "غير حضوري رسمي" 190 واحد درسي در طول 7 سال و در برنامه "غير حضوري حوزوي محض" 120 واحد درسي در مدت 4 سال به صورت CD و كتاب ارائه مي شود. در پايان هر نيمسال، امتحانات حضوري در قم برگزار خواهد شد.

برنامه ديگري كه اين حوزه در نظر گرفته است آموزش غير حضوري "معارف اسلامي" است كه در آن، پذيرفته شدگان با عقايد، تفسير، اخلاق، احكام، حديث، نهج البلاغه، تاريخ اسلام، ولايت فقيه، قانون اساسي و حقوق خانواده آشنا مي شوند و در امتحانات غير حضوري شركت خواهند كرد.

زمان ثبت نام در اين حوزه از 19دي ماه تا 25بهمن ماه سال جاري خواهد بود. علاقمندان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 2114444 و 2112291 تماس بگيرند.