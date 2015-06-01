به گزارش خبرنگار مهر، شاید در چند سال گذشته تعداد مغازه های عرضه کننده فست فود ها در هر خیابان شهرهمدان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید اما متاسفانه با تغییر گسترده فرهنگ غذایی جامعه و مشغله های کاری فراوانی که برای اکثر مردم ایجاد شده خانواده ها به سمت و سوی استفاده بیشتر از فست فود ها کشانده شده اند.

خانواده هایی که تا همین دهه های گذشته به جز قورمه سبزی، قیمه یا آبگوشت خانگی به غذای دیگری فکر نمی کردند و کباب بیرون فقط گاهگاهی بابت تفنن میل می شد به سمت مصرف غذاهای فست فودی رفته اند و حتی اگر از پدر و مادرانتان سئوال کنید که در گذشته غذاها چگونه بود به شما می گویند هفت روز هفته شش روز آبگوشت می خوردیم و فقط یک جمعه ها که فامیل کنار هم جمع می شدند برنج مصرف می کردیم شاید برای نسل جدید این موضوع بسیار تعجب برانگیز باشد اما واقعا ایرانی ها اینگونه بودند.

شمار مغازه های فست فود روند روز افزون دارد و به نوعی از رشد قارچ ها هم سبقت گرفته اند

اما حالا کافی است که پای خود را از خانه بیرون بگذارید و نگاهی به اطراف خود بیاندازید تا انبوهی از رستوران ها، آشپزخانه های ویژه طبخ غذا و فست فودها را ببینید که البته روز به روز هم روند روز افزون دارند و به نوعی از رشد قارچ ها هم سبقت گرفته اند.

روزگاری مادر خانواده برای بچه های محصل خود لقمه های کوچک نان و پنیر و سبزی در کیفشان می گذاشت و مقداری گردو و کشمش در جیب هایشان می ریخت اما امروز نه خانواده ها فرصت این کار را دارند نه فرزندان خانواده میلی به مصرف اینگونه مواد غذایی و تنها مادر و پدر مقداری پول تو جیبی به فرزندان خود می دهند و مدارس هم کار بچه ها را بسیار راحت کرده و انواع ساندویچ ها که در بوفه های مدارس فروخته می شود خریداری می کنند و این زنگ خطری برای نسل آینده است که این فست فودها سلامتی آنها را نشانه گرفته اند.

اما خطرناک تر اینکه در تازه ترین تحقیقات انجام شده کودکان زیر سه سالی که پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، چیپس و بیسکوییت زیادی می‌خورند در پنج سال آینده‌ عمر خود IQ پایین‌تری خواهند داشت و در واقع بهره‌ هوشی این کودکان نسبت به کودکانی که تغذیه سالم‌تری حاوی میوه، سبزیجات و غذای خانگی دارند، کمتر خواهد بود.

مسئله‌ نگران کننده تر این است که حتی اگر این کودکان بعد از سه سالگی تغذیه‌ بهتری داشته باشند باز هم امکان دارد اثرات منفی فست‌ فودهایی که خورده‌ اند تا آخر عمر با آن‌ ها بماند.

غذاهای سرشار از قند، چربی و نمک می‌ تواند فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ایجاد کند که شبیه به عملکرد مواد مخدری مثل کوکائین و هروئین است

براساس نظرات پزشکان فست فود ها اعتیاد آور نیز هستند و دلایلی وجود دارد که نشان می‌ دهد غذاهای سرشار از قند، چربی و نمک می‌ تواند فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ایجاد کند که شبیه به عملکرد مواد مخدری مثل کوکائین و هروئین است.

اما در شهر ما، همدان هر شب که به خانه می روی فردای روز بعد باید منتظر این باشی که در یکی از خیابان های شهر و کوچه پس کوچه ها یکی دیگر از این مغازه های عرضه فست فود باز شده باشد و جای هیچ گونه تعجبی هم نیست چراکه سود بالای این کار دارد باعث فریب هر کسی می شود که مغازه خود را تعطیل و یک فست فودی راه بیندازد.

خیابان مهدیه و خیابان بوعلی همدان را می توان مرکز عرضه فست فود همدان دانست به طوری که هر وجب از این دو خیابان یکی از این مغازه ها رشد کرده، هر چند سایر خیابان های اصلی شهر نیز از این قائده متثنی نیستند.

آنچه مسلم است اینکه باید در این زمینه رسانه ها و افکار عمومی و همچنین آموزش و پرورش در مدارس برای عدم استفاده از این فست فود ها اطلاع رسانی گسترده ای انجام دهد زیرا خطر سرطان های مختلف به شدت مردم کشور را تهدید می کند.

۵۰ درصد ایرانی ها با مشکل اضافه وزن رو به رو هستند

در همین زمینه کارشناس بهداشتی همدان با بیان اینکه یکی دیگر از خطرات استفاده از این نوع غذاها چاقی است که وزیر بهداشت نیز چندین بار این موضوع را تذکر داده که ۵۰ درصد ایرانی ها با مشکل اضافه وزن رو به رو هستند، گفت: این تعداد نیز روز به روز در حال افزایش است.

امیر حسینی با بیان اینکه، کسی گرد و قلبمه باشد یا نازک و ترکه‌ای در ظاهر مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند اما مشکل زمانی است که همین گرد و قلمبه بودن هزار و یک بلا سر طرف می‌آورد، گفت: دیابت، كوری، از كار افتادن كليه، بسته شدن رگ های قلب و معلوليت از جمله عوارض چاقی است.

وی با بیان اینکه شعار سازمان جهاني بهداشت، ايمني غذا از مزرعه تا سفره است اما ما ایرانی ها تا چه میزان توانسته ایم این شعار را عملی کنیم، گفت: مصرف غذایی سالم باعث می شود تا هزینه های درمان کاهش یابد اما با این روندی که در پیش گرفته ایم باید منتظر سونامی انواع بیماری ها در کشورمان باشیم.

وی با بیان اینکه مصرف فست فود ها شما را افسرده خواهند کرد درحالیکه همه ما غذا استفاده می کنیم که سالم، سر حال و شاداب باشیم، گفت: وقتی این گونه غذاها ما را دچار افسردگی می کنند باید هرچه سریعتر دست به کار شد و این نوع غذاها را از سبد خانواده خود حذف کرد.

حسینی تاکید کرد: مصرف این نوع فست فود ها به علت داشتن نمک زیاد باعث ایجاد فشار خون در انسان خواهد شد.

چیزبرگر، استیک، کنتاکی، سیب زمینی تنوری، دوبل برگر، کمبو، بیف استروگانف، هات داگ، پیتزا، سوخاری، لازانیا و هزاران نام دیگر که کمتر کسی پیدا می شود که به راحتی از کنار این نام ها عبور کند فست فود هایی هستند که می توان آنها را غذاهای مضر اما بسیار پرطرفدار نامید که باید این رویه را تغییر داد.

پدر خانواده ای نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به مصرف فست فود ها اظهار داشت: زرق و برقی که این مواد غذایی ایجاد کرده موجب کشش خانواده ها به خصوص فرزندان به سمت این نوع مواد غذایی شده است.

مجید بهرامی افزود: به قدری خیابان های شهر از مغازه های فست فودی پر شده که وقتی می خواهیم با فرزندان خود برای گردش و تفریح و یا خرید به بیرون برویم ناچاریم از این فست فود ها خریداری کنیم وگرنه شاید هیچ پدر و مادری علاقه ای به این فست فود ها نداشته باشند.

هفته ای یک بار با فشار فرزندانم مجبور می شوم پیتزا و ساندویچ و سایر غذاهای فست فودی را برای خانه تهیه کنم

وی با بیان اینکه فرزندانم مرا همیشه مجبور به خرید از این فست فود ها می کنند، بیان کرد: شاید باور نکنید اما هفته ای یک بار با فشار فرزندانم مجبور می شوم پیتزا و ساندویچ و سایر غذاهای فست فودی را برای خانه تهیه کنم.

بهرامی عنوان کرد: رسانه ها و مدارس در این موضوع بسیار ضعیف عمل کرده اند چراکه وقتی در بوفه مدارس مواد غذایی مضر به فروش می رسد دیگر جای هیچ صحبتی باقی نمی ماند.

این شهروند همدانی با بیان اینکه مدارس نقش تاثیرگذاری دارند، گفت: اگر مدیران مدارس با دعوت از کارشناسان تغذیه در مدارس با بازگو کردن ضررهای شدیدی که این مواد غذایی بر سلامتی انسان ها دارند با بچه ها صحبت کنند این فرهنگ غذایی تغییر خواهد.

وی عنوان کرد: تا وقتی که در بوفه مدارس غذاهای فست فودی ارائه می شود و صحبتی در این زمینه با محصلین نمی شود نمی توان انتظاری بیشتر از این داشت.

یکی از فست فود داران خیابان بوعلی همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در گذشته در مغازه ام موبایل و گوشی همراه می فروختم و خدمات موبایل داشتم اما با پیشنهاد یکی از دوستان به دنبال جواز کسب و اقدامات لازم برای تاسیس یک واحد غذایی فست فود رفتم و پس از طی مراحل قانونی موفق به کسب مجوز شدم.

علیرضا کیانی افزود: شور و اشتیاق مردم برای استفاده از فست فود ها زیاد است و از همه سنین مشتری خود را داریم و همین امر موجب شده که در مدت کوتاهی به یکباره اکثر مغازه های این خیابان و سایر خیابان های اصلی شهر همدان به فروش مواد غذایی از جمله فست فود ها روی بیاورند.

کار فست فودی ها در همدان رونق بسیار خوبی داشته باشد و باز شدن مغازه های متعدد باز هم تاثیری روی کار بقیه ندارد

وی با بیان اینکه سود این کار هرکسی را وسوسه می کند، بیان کرد: همدان یک شهر کاملا مهاجرپذیر است و از شهرهای اطراف همدان و استان های اطراف برای خرید، گردش و زندگی به همدان سفر می کنند ازطرفی همدان دانشجویان بسیاری دارد و این موضوع باعث شده که کار فست فودی ها در همدان رونق بسیار خوبی داشته باشد و باز شدن مغازه های متعدد باز هم تاثیری روی کار بقیه ندارد.

مسئول تغذیه مرکز بهداشت همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به مضرات فست فودها اظهار داشت: دلیل اینکه می گوییم فست فود ها مواد غذایی مناسبی نیستند چند موضوع است اول ابتدا فست فود ها دارای کالری بسیار بالایی هستند که این کالری بالا به علت میزان چربی زیاد است.

مریم شلیله افزود: این چربی می تواند از روغن هایی باشد که مناسب برای سرخ کردن نیستند و از آن بدتر اینکه روغنی که مناسب سرخ کردنی نباشد نبایدحرارت بسیار بالایی ببیند و یا اینکه چندین بار استفاده شود.

وی با بیان اینکه فست فود ها نمک فراوانی دارند، گفت: همیشه به افراد توصیه شده در میزان مصرف نمک دقت کنند و مصرف نمک را کاهش دهند در صورتی که میزان نمک فست فود ها دو برابر حد میزان توصیه شده است.

متاسفانه فست فود ها با یک مواد غذایی مانند نوشابه ها و سس ها که خود مضرات فراوانی دارند مصرف می شوند

این کارشناس ارشد تغذیه عنوان کرد: متاسفانه فست فود ها با یک مواد غذایی مانند نوشابه ها و سس ها که خود مضرات فراوانی دارند مصرف می شوند چراکه نوشابه ها به علت قند بالایی و سس ها به علت چربی بالایی باعث ورود کالری بیشتر به بدن فرد می شود و همین موضوع ریسک چاقی را بالاتر می برد.

شلیله با اشاره به نگهدارنده ها بیان کرد: اکثر مواد داخل این فست فود ها مانند سوسیس ها و کالباس ها دارای نگهدارنده هستند و درصورت اینکه فرد به طور مداوم از این فست فود ها استفاده کند مقدار بسیار زیادی از این افزودنی ها را وارد بدن خود می کند.

وی با اشاره به تغییر فرهنگ غذایی کشورمان گفت: در گذشته بیشتر غذاهای سنتی که با شیوه ای سالم طبخ می شدند مصرف می شد اما متاسفانه فرهنگ غذایی به سمت فست فود ها حرکت کرده و غذاهایی که سریع آماده می شوند و پر کالری و پر نمک نیز هستند مصرف می شود.

مسئول تغذیه مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه مدارس نقش تاثیرگذاری در تغییر این فرهنگ دارند، بیان کرد: خانواده نیز نقش تاثیرگذاری در تغییر این فرهنگ دارند اما باید باور کنیم که نقش مدارس بسیار پررنگ تر است.

نظارت بر مواد غذایی استفاده شده، بهداشت این فست فود ها و رعایت بهداشت آشپز ها بر عهده مرکز بهداشت همدان است

رئیس مرکز بهداشت همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نظارت بر مغازه های عرضه فست فود در همدان اظهار داشت: نظارت بر مواد غذایی استفاده شده، بهداشت این فست فود ها و رعایت بهداشت آشپز ها بر عهده مرکز بهداشت همدان است.

بابک یوسفی افزود: بر مغازه های عرضه فست فود در هدمدان نظارت مستمر و دائمی وجود دارد.

وی با اشاره به پلمب واحدهای متخلف بیان کرد: مغازه های شهرستان همدان و روستاها و بخش قهاوند بازدید می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد کمااینکه در روزهای گذشته یک مورد پلمپ در قهاوند صورت گرفت.

گفتنی است روندی که امروزه بر فرهنگ غذایی حاکم شده در آینده سلامتی کودکان و جامعه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد و باید کمی به این موضوع بیشتر فکر کنیم که تغییر فرهنگ غذایی و رشد شتابان دنیای مدرن در آینده چه بر روز سلامتی ما خواهد آورد.