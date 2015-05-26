شکست پرسپولیس برابر الهلال در نیمه اول

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، دیدار تیم های فوتبال الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 22:35 دقیقه سه شنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض آغاز شد که در پایان نیمه اول تیم الهلال با یک گل برابر حریف ایرانی خود به پیروزی رسید.

برانکو ایوانکوویچ در این دیدار تیمش را با ترکیب سوشا مکانی، رضا نورمحمدی، مايكل اومانیا، حمیدرضا على عسگرى، بابک حاتمى، احمد نورالهى، مهدی طارمى، امید عاليشاه، محمد نورى، رضا خالقى فر و هادی نوروزى به میدان فرستاد.

دقایق ابتدایی این دیدار همانطور که پیش بینی می شد با حملات دامنه دار الهلال همراه بود و این تیم آبی پوش حملات جسته و گریخته ای را روی دروازه پرسپولیس انجام داد اما دفاع چند لایه سرخپوشان این فرصت را از آنها گرفت که در همان ابتدای بازی به گل برسند.

با این حال پرسپولیس دل به حرکات تند و تیز امید عالیشاه از جناح چپ بسته بود از همین برنامه هم چند بار خود را به محوطه جریمه حریف رساند اما نتوانست موقعیت خطرناکی ایجاد کند.

درحالی که پرسپولیس در اندیشه حفظ تساوی بود، الهلال در یک ضد حمله به خوبی از ضعف دفاعی پرسپولیس استفاده کرد و در دقیقه 29 توسط یوسف سالم دروازه مهمان ایرانی خود را باز کرد تا کار دو تیم در مجموع دو دیدار رفت و برگشت از نو آغاز شود.

پس از این گل پرسپولیسی ها کمی از لاک دفاعی خارج شدند و به دنبال نزدیک کردن خود به دروازه حریف بودند اما حضور کم تعداد در خط حمله این فرصت را به آنها نداد که بتوانند موقعیت خطرناکی را روی دروازه الهلال بوجود بیاورند.

در دقایق باقیمانده پرسپولیسی ها چند حمله دیگر را پی ریزی کردند که یکی از آنها درون محوطه جریمه نصیب امید عالیشاه شد که تعلل این بازیکن باعث شد این موقعیت بی ثمر بماند و الهلالی ها مالیکت توپ را در اختیار بگیرند.