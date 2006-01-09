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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۵۵

سرپرست تيم واليبال سايپا:

ترس و اضطراب بازيكنان سايپا باعث باخت به نئوپان گنبد شد

متاسفانه داوران خط ديدار نئوپان گنبد و سايپا نتوانستند ازعهده وظايف محوله برآيند و با قضاوت اشتباه خود مشكلات فراواني را براي تيم ايجاد كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" اميد هاشمي سرپرست تيم واليبال سايپا با بيان مطلب فوق افزود: يكي ديگرازمشكلات ما دراين مسابقه ازدست دادن امتيازهاي حساس ازجانب بازيكنان بود كه متاسفانه با استرس و ترس ناخواسته حاكم برتيم بوجود آمد.

وي ادامه داد: من اعتقاد دارم ما بيشتربه خودمان باختيم زيرا انتظارازبازيكنان تيم به گونه اي است كه دركسب امتيازات حساس و پاياني تيم با دقت و تلاش بيشتري عمل نمايند اما متاسفانه اينگونه نشد.

هاشمي با گلايه ازبرنامه ريزي فدراسيون تاكيد كرد: تيم ما بايد روزچهارشنبه به مصاف آيدانه چالدران برود اما تا اين لحظه هيچ وسيله نقليه اي حاضرنيست تا مسيرسه ساعته تبريز به چالدران را به خاطربرف سنگين جاده طي نمايد. اين در حاليست كه تيم ما روزيكشنبه درگنبد به ميدان رفته وبه فاصله دو روزبايد درچالدران با اين شرايط مسابقه دهد.

کد مطلب 276155

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