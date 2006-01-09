فناوري پاسخي به نيازهاي بخش مديريتي و راهبردي كشور است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر "عماد" صبح امروز در همايش فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب افزود: پيشرفت بشر در حوزه فناوري چنان دگرگوني بنيادي در صنعت و زندگي بشر پديد آورده كه بسياري از متخصصان سخن از انقلاب الكترونيك به زبان مي آورند و معتقدند همانند انقلاب هاي كشاورزي و صنعتي در گذشته، انقلاب فناوري نيز از پتانسيل دگرگون ساز در كيفيت زندگي، طول عمر تحول در كار و صنعت، تبديل و تغيير ثروت و جا بجايي قدرت در سطح ملت ها برخوردار است.

وي با بيان اينكه در جهاني زندگي مي كنيم كه ويژگي بارز آن، تغييرات شتابنده است گفت: اين موضوع نقش مديريت در محيط پويا، بي ثبات و غيرقابل پيش بيني را بيش از گذشته نمايان خواهد ساخت.

دكتر "عماد" در ادامه اظهار داشت: آشنايي با دستاوردهاي جديد ما را به دو راهي سقوط و صعود هدايت خواهد كرد و مديران و كارشناسان، در اين نقطه بايد سازمان را با بكارگيري به موقع تجهيزات و امكانات مدرن به سمت پيشرفت و ترقي هدايت كنند.

مدير گروه مهندسي فروش شركت توسعه ريز كامپيوتر ايران موضوعات مورد توجه در اين سمينار را حول چهار محور سيستم عامل ملي لينوكس، RFID ،BMS ، تكنولوژي SAN و ERP دانست.

وي در رابطه با محور اول مورد بحث افزود: در ايران در اكثر ادارات دولتي و شركت هاي خصوصي بزرگ و كوچك از نسخه هاي بدون LICENCE محصولات مايكروسافت استفاده مي شود در صورت پيوستن ايران به WTO (سازمان تجارت جهاني) و رعايت قانون كپي رايت و در نتيجه پرداخت هزينه هاي كپي رايت استفاده و به كارگيري از سيستم عامل متن باز اجتناب ناپذير خواهد بود. از آنجا كه سيستم عامل يك صنعت مادر در نرم افزار است، داشتن يك سيستم عامل ملي و بومي در هر كشوري جهت انجام امور مربوط به دولت ضروري است.

دبير برگزاري همايش فناوري اطلاعات افزود: RFID كه مبتني بر انتقال اطلاعات توسط امواج راديويي است به دلايل اقتصادي در صنايعي چون اتومبيل سازي، ذوب فلزات، الكترونيك، صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت آب و برق و بسياري موارد ديگر به كار مي رود.

وي موضوع ذخيره سازي انبوه اطلاعات را محور سوم بحث برشمرد و افزود : امروزه اطلاعات ديجيتالي بحراني ترين جزء بانكها، سازمانها، نهادها و شركتهاي تجاري است. اين اطلاعات نه تنها به صورت پيوسته در حال افزايش است بلكه در هر لحظه از زمان بايد در دسترس قرار گيرد كه يكي از بهترين و امن ترين راه حل ها براي ذخيره سازي و مديريت سريع اطلاعات تكنولوژي SAN است.

دكتر "عماد" سيستم هاي ERP را از آخرين متدهاي استفاده بهينه از بانك هاي اطلاعاتي و نرم افزار دانست وافزود : در اين سيستم ها از يك بانك اطلاعاتي براي كليه زير سيستم ها استفاده مي شود. از ويژگي بزرگ اين سيستم امكان تعريف فيلدهاي اطلاعاتي مطابق با خواست مشتري است.

به گزارش "مهر" سمينار فناوري اطلاعات صبح امروز توسط شركت توسعه ريز كامپيوتر ايران در هتل سيمرغ برگزار شد.