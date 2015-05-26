نورمحمدی: باورم نمی شد داور پنالتی گرفته/ افتضاح بودیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از عربستانف رضا نورمحمدی درباره شکست پرسپولیس مقابل الهلال و اعلام پنالتی به سود الهلال، اظهار کرد: ما بازی را بد شروع کردیم ولی نمی دانم چرا داور برای الهلال پنالتی گرفت. فاصله توپ با دست من کمتر از نیم متر بود. باورم نمی شد داور آن صحنه را پنالتی بگیرد.

وی افزود: با این حال قبول دارم که تیم ما بد بازی کرد. ما از اول بازی دفاعی بودیم.

مدافع پرسپولیس یادآور شد: الان هر چه بگوییم توجیه است. وقتی باختیم یعنی بود بودیم و دریافت سه گل یعنی افتضاح بودیم.

نورمحمدی در پایان گفت: ما در این بازی شروع بدی داشتیم و گل را بد موقع خوردیم. گل دوم را که خوردیم عصبانی شدیم. من در آن صحنه توپ را ندیدم و توپ به دستم خورد.