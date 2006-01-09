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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۳۴

وزير كار در گفتگو با "مهر" :

كمتر از 30 درصد فارغ التحصيلان دانشگاه ها در رشته تحصيلي خود مشغول به كار مي شوند

كمتر از 30 درصد فارغ التحصيلان دانشگاه ها در رشته تحصيلي خود مشغول به كار مي شوند

كمتر از 30 درصد فارغ التحصيلان در رشته تحصيلي خود مشغول به كار هستند كه براي رفع اين معضل بايد بر اساس نيازسنجي اقدام كرد.

دكتر "محمد جهرمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: بايد همه استعدادها و توانايي ها را براي ايجاد اشتغال به كار گرفت و نبايد در اين جريان مسائل و سلايق شخصي افراد، توانايي هاي ديگر كارشناسان را تحت الشعاع قرار دهد.

وزير كار در ادامه افزود: در حالي كه در ايران استعداد، سرمايه ملي و انساني بيش از نياز موجود است، شبكه توليد بايد ساماندهي شود و اگر توليدات بر اساس نياز جامعه نباشد به پايداري نخواهيم رسيد.

وي همچنين با انتقاد از ناهماهنگي ميان دستگاه ها گفت: بايد سلايق شخصي كنار گذاشته شود تا انتظار جامعه كه كار، تلاش، توليد، كاهش بيكاري و ارتقاء ظرفيت ها است برآورده شود.

"جهرمي" با اشاره به بنگاه هاي اقتصادي گفت: مشكل اصلي اين بنگاه ها اقتصادي نبودن و همچنين مقررات و نوع مديريت هاي حاكم بر اين سيستم ها است و با اين روند ما در دايره اي كه هر روز شعاع گسترده اي مي يابد، مي چرخيم.

وي اضافه كرد: علي رغم وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي مناسب در اين بنگاه ها همچنان از اين موقعيت استفاده نمي شود.

کد مطلب 276157

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