به خاطر ناداوري به فدراسيون واليبال شكايت مي كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميد موحدي سرمربي تيم واليبال سايپا با بيان مطلب فوق افزود: گيم اول ديداربا نئوپان با برتري تيم ما همراه بود اما با پرخاشگري علني مربي و بازيكنان تيم نئوپان به داوران خط از ابتداي نيمه دوم داوري به يكباره عليه ما شد و داوران كناري با قضاوت نادرست خود زمينه ناكامي ما را فراهم كردند.

موحدي ادامه داد: به علت سرعت بالاي بازي داوراول قادربه تشخيص توپهاي داخل زمين نبود و داوران خط با اشتباهات فاحش خود روحيه تيمي ما را خراب كرده و امتيازات نادرستي را براي حريف منظوركردند.

سرمربي سايپا خاطرنشان كرد: اگر بازي روند عادي خود را طي مي كرد به طوريقين تيم ما برنده ميدان بود اما اين ناداوري آشكار حق مسلم برد را از ما گرفت. ضمن اينكه اعتراضات مكررما به آقاي كشفي ناظر فدراسيون هم بي نتيجه بود و ما قصد داريم با ارايه شكايت به فدراسيون نسبت به قضاوت غيرمنصفانه داوران اعتراض كنيم .

موحدي با اشاره به برنامه ريزي نادرست فدراسيون گفت : تيم ما بايد روزچهارشنبه راهي چالدران شود تا با تيم آيدانه بازي كند و اين فرصت كم اجازه هرگونه تجديد قوا و برنامه ريزي را از ما گرفته و لطمات جبران ناپذيري بر تيم ما وارد خواهد كرد.

وي در پايان تاكيد كرد: بازي در گنبد همواره با توجه به جو ورزشگاه دشواري هايي را براي تيم ها ايجاد كرده است اما از فدراسيون انتظار داريم در اين خصوص اقدامات مناسبي را اتخاذ نمايد.