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۶ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۲۱

پس از شکست برابر الهلال؛

پرسپولیس به تهران بازگشت/ خداحافظی بازیکنان و اعضای کادر فنی

پرسپولیس به تهران بازگشت/ خداحافظی بازیکنان و اعضای کادر فنی

تیم فوتبال پرسپولیس که با شکست برابر الهلال عربستان درمرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، از این مسابقات حذف شد صبح امروز به کشور بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت دو تیم پرسپولیس و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب در ورزشکاه ملک فهد ریاض برگزار شد.

پرسپولیس که دیدار رفت را در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر خود تمام کرده بود در این دیدار با دریافت سه گل متحمل شکست شد. با این نتیجه الهلال عربستان در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد و به مرحله بعدی صعود کرد.

اعضای کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس که با قبول شکست برابر الهلال در دیدار برگشت، از دور مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند ساعت ۵:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه ریاض را به مقصد تهران ترک کردند. آنها ساعت ۷:۱۵ به تهران رسیدند.

با کنار رفتن از لیگ قهرمانان آسیا، کار پرسپولیس در این فصل از مسابقات به پایان رسید. بنابراین پس از ورود به تهران اعضای کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس با یکدیگر خداحافظی کردند.

کد مطلب 2761594

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