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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۳

كشته شدن هشت روستايي پاكستاني در حمله هليكوپترهاي آمريكايي و اعتراض اسلام آباد

پاكستان درپي گلوله باران روستاهاي مرزي اين كشور توسط هليكوپتهاي آمريكايي كه موجب كشته شدن 8 نفر شد به واشنگتن اعتراض كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازآسوشيتدپرس،"تسنيمه اسلام" سخنگوي وزارت خارجه اعلام كرد: در گلوله باران روستاهاي مرزي پاكستان تعداد از افراد روستاي صيدقي كشته در مناطق قبايل نشين در استان شمالي وزيرستان كشته شدند.

وي همچنين اضافه كرد كه پاكستان هنوز درصدد است تا مشخص كند كه آيا هليكوپترهاي آمريكايي در آنجا فرود آمده اند و اينكه چه كسي اقدام به گشودن آتش كرده است.

اسلام در كنفرانسي خبري تاكيد كرد: ما به نيروهاي ائتلاف به علت اينكه  مسئول حفظ امنيت آن طرف هستند اعتراض كرده ايم.

اين سخنگو همچنين گفت: آمريكايي ها دخالت نيروهايشان در اين مسئله را رد كرده اند اما ما به آنچه كه اتفاق افتاد رسيدگي كرده ايم.

در همين راستا ستوان "مايك كودي" سخنگوي ارتش آمريكا گفته است كه ارتش مسئله را مورد بررسي قرار خواهد داد.

ارتش آمريكا همچنين مدعي شده است كه منطقه محل اختفاي ستيزه جويان بوده است.

کد مطلب 276162

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