بادامكي : اميدوارم بازي جوانمردانه اي را از سوي دو تيم شاهد باشيم

حسين بادامكي هافبك تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو در گفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : با توجه به اين كه صبا باتري نيزچند هفته اخير را بدون شكست پشت سرگذاشته و تيم ما ميز 10 هفته متحمل شكست نشده ، فردا بازي سختي پيش رو داريم چرا كه هر دو تيم براي حفظ ركورد خود تلاش خواهند كرد .

وي در ادامه گفت : بعد از چند هفته نتيجه گيري بد درهفته هاي اخيرتيم در شرايط مطلوب تاكتيكي قرار گرفته و هماهنگي لازم ميان نفرات قديمي و تازه بوجود آمده است و اين مي تواند روند موفقيت هاي ابومسلم را تداوم دهد.

بادامكي با بيان اين كه براي كسب نتيجه اي مطلوب روي مسابقات جام حذفي حساب ويژه اي بازكرده ايم گفت : نتيجه گيري در جام حذفي براي ما بسياراهميت دارد چرا كه با توجه به شرايط موجود در ليگ برتر نمي توانيم به رده هاي اول تا سوم ليگ دست يابيم و به همين علت تمام توان خود را براي كسب مقامي شايسته در جام حذفي به كارخواهيم گرفت .