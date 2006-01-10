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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

هفته هجدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر؛

بادامكي : اميدوارم بازي جوانمردانه اي را از سوي دو تيم شاهد باشيم

اميدوارم در بازي فردا بازي جوانمردانه اي را از سوي هر دو تيم ابومسلم و صبا باطري شاهد باشيم .

حسين بادامكي هافبك تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو در گفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : با توجه به اين كه صبا باتري نيزچند هفته اخير را بدون شكست پشت سرگذاشته و تيم ما ميز 10 هفته متحمل شكست نشده ، فردا بازي سختي پيش رو داريم چرا كه هر دو تيم براي حفظ  ركورد خود تلاش خواهند كرد .
وي در ادامه گفت : بعد از چند هفته نتيجه گيري  بد درهفته هاي اخيرتيم در شرايط  مطلوب تاكتيكي قرار گرفته و هماهنگي لازم ميان نفرات قديمي و تازه بوجود آمده است و اين مي تواند روند موفقيت هاي ابومسلم را تداوم دهد.

بادامكي با بيان اين كه براي كسب نتيجه اي مطلوب روي مسابقات جام حذفي حساب ويژه اي بازكرده ايم گفت : نتيجه گيري  در جام حذفي براي ما بسياراهميت دارد چرا كه با توجه به شرايط موجود در ليگ برتر نمي توانيم به رده هاي اول تا سوم ليگ دست يابيم و به همين علت تمام توان خود را براي كسب مقامي شايسته در جام حذفي به كارخواهيم گرفت .

کد مطلب 276163

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