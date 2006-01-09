شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط سالم قرار دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا در ميزان آلاينده منوكسيد كربن نسبت به روز گذشته تغيير چنداني مشاهده نشده اما از ميزان ذرات معلق كاسته شده است. به اين ترتيب ميانگين غلظت آنها به جز در برخي نقاط پرتردد در ساير نقاط در حد مجاز قرار دارد و شاخص كيفيت هوا هم اكنون در شرايط سالم واقع شده است .

با استنادبه گزارش سازمان هواشناسي مبني برآسماني ابري همراه با بارش برف و باران و وزش باد ، انتظار مي رودشاخص كيفيت هواي تهران تا ظهر فردا در شرايط سالم باقي بماند .



