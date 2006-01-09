اميدواريم يك تغيير بنيادين در تئاتر ملي و مذهبي بوجود آيد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" درمشهد، اصغر همت، عضو هيات باز بيني دومين همايش سراسري آئين هاي عاشورايي، در نشست خبري با موضوع تئاترهاي آئيني - مذهبي در دفتر خبرگزاري "مهر" در مشهد، ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت : جشنواره عاشوريان مي تواند زمينه ساز تحولي باشد كه در آينده اي نزديك نمايشواره آئيني ايران را به شكل كاملا اصولي مشاهده كرده و فقط محدود به تعزيه نباشد .

وي به لزوم برخورد حرفه اي با تئاتر مناسبتي اشاره و تصريح كرد: در پرداختن به تئاتر عاشورايي ، دفاع مقدس و هر تئاتر مناسبي ديگر فقط اعتقاد به آن كافي نيست، بلكه نيازمند هنرمندان حرفه اي است تا بتوانند تئاتر آئيني را در مسير خود هدايت كرده و به پيشرفت برسانند.

اصغر همت هنرمند تئاتر ايران در ادامه افزود : تئاتر آئيني ما، نيازمند كمي شتابزدگي و استفاده از تجربيات گذشته است تا بتواند سريعتر و به بهترين شيوه به تئاتر سنتي كشورمان دست يابد.

در ادامه اين نشست خبري، محمد رضا الوند، عضو ديگر هيات بازبيني همايش تئاتر آئين هاي عاشورايي، به نو پا بودن همايش آئين هاي عاشورايي اشاره و تصريح كرد: معمولا شروع چنين حركتهايي شتابزده صورت مي گيرد و تاز مينه هاي خود را بيابد و در قالب خودش بيفتد زمان زيادي نياز دارد به همين دليل هنرمندان تا مدتي با اين مساله كه در مناسبات خاص چگونه توليد كنند، درگير هستند.

الوند در پايان خاطر نشان ساخت : تئاتر نبايد منحصر به جشنواره باشد، بلكه تئاتر نيازمند تداوم بوده و بايد از گستره جشنواره فراتر رفته، به اجراي عمومي در مكانهاي مختلف درآيد تا با برخوردها و نگاه هاي متفاوت بتواند خود را تقويت كرده و جايگاه خود را بيابد.