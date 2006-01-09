قرارداد نويدكيا درهيات فوتبال اصفهان ثبت شد / محرم از اين هفته به ميدان مي رود

به گزارش خبرنگار"مهر" نويدكيا كه پس از يكسال ونيم دوباره به صورت قرضي به تيم سپاهان بازگشته است ، ساعت 15عصرامروز درمحل هيات فوتبال اصفهان حاضر شد و قرار داد خود را تا پايان فصل با تيم سپاهان ثبت كرد .

بر اساس اين گزارش كارت ITC نويدكيا نيز از سوي باشگاه بوخوم صادر شده و او مي تواند از اين هفته تيم سپاهان را در مسابقات ليگ برتر همراهي كند .

گفتني است با عقد اين قرارداد نويدكيا بصورت قرضي و تا پايان فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر مي تواند با پيراهن تيم سپاهان به ميدان برود و در پايان مدت قرارداد خود همچنان بازيكن تيم بوخوم محسوب مي شود .