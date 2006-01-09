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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

قرارداد نويدكيا درهيات فوتبال اصفهان ثبت شد / محرم از اين هفته به ميدان مي رود

قرارداد محرم نويدكيا بازيكن قرضي تيم فوتبال سپاهان عصر امروز درهيات فوتبال اصفهان به ثبت رسيد.

به گزارش خبرنگار"مهر" نويدكيا كه پس از يكسال ونيم دوباره به صورت قرضي به تيم سپاهان بازگشته است ، ساعت 15عصرامروز درمحل هيات فوتبال اصفهان حاضر شد  و قرار داد خود را تا پايان فصل با تيم سپاهان ثبت كرد .
بر اساس اين گزارش كارت ITC نويدكيا نيز از سوي باشگاه بوخوم صادر شده و او مي تواند از اين هفته تيم سپاهان را در مسابقات ليگ برتر همراهي كند .

گفتني است با عقد اين قرارداد نويدكيا بصورت قرضي و تا پايان فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر مي تواند با پيراهن تيم سپاهان به ميدان برود و در پايان مدت قرارداد خود همچنان بازيكن تيم بوخوم محسوب مي شود .

کد مطلب 276171

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