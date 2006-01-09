مراسم چهلمين روز شهادت ابراهيم بقايي جمعه برگزار مي ‌شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مراسم بزرگداشت شهيد ابراهيم بقايي از صدابرداران واحد مركزي خبر كه به همراه جمعي از خبرنگاران و عكاسان رسانه‌ ها به منظور پوشش خبري مانور خاكي - دريايي "عاشقان ولايت" عازم چابهار بود و بر اثر سقوط هواپيماي C - 130 به ديار حق شتافت، ساعت 14:00 روز جمعه 23 دي ‌ماه در مسجد امام حسن عسگري واقع در انتهاي اتوبان كرج، 45 متري گلشهر، نبش چهار راه آذر برگزار مي ‌شود.