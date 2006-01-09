مراسم چهلمين روز شهادت ابراهيم بقايي جمعه برگزار مي ‌شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مراسم بزرگداشت شهيد ابراهيم بقايي از صدابرداران واحد مركزي خبر كه به همراه جمعي از خبرنگاران و عكاسان رسانه ها به منظور پوشش خبري مانور خاكي - دريايي "عاشقان ولايت" عازم چابهار بود و بر اثر سقوط هواپيماي C - 130 به ديار حق شتافت، ساعت 14:00 روز جمعه 23 دي ماه در مسجد امام حسن عسگري واقع در انتهاي اتوبان كرج، 45 متري گلشهر، نبش چهار راه آذر برگزار مي شود.
مراسم چهلمين روز شهادت ابراهيم بقايي كه در سانحه سقوط هواپيماي C - 130 ارتش به شهادت رسيد،جمعه اين هفته برگزار مي شود.
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