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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۶

مراسم چهلمين روز شهادت ابراهيم بقايي جمعه برگزار مي ‌شود

مراسم چهلمين روز شهادت ابراهيم بقايي كه در سانحه سقوط هواپيماي C - 130 ارتش به شهادت رسيد،جمعه اين هفته برگزار مي‌ شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مراسم بزرگداشت شهيد ابراهيم بقايي از صدابرداران واحد مركزي خبر كه به همراه جمعي از خبرنگاران و عكاسان رسانه‌ ها به منظور پوشش خبري مانور خاكي - دريايي "عاشقان ولايت" عازم چابهار بود و بر اثر سقوط هواپيماي C - 130 به ديار حق شتافت، ساعت 14:00 روز جمعه 23 دي ‌ماه در مسجد امام حسن عسگري واقع در انتهاي اتوبان كرج، 45 متري گلشهر، نبش چهار راه آذر برگزار مي ‌شود. 

کد مطلب 276174

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