اسامي كامل شهداي هواپيماي فالكون اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين اطلاعيه به اين شرح است :

بسم رب شهداء و الصدقين

من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوالله عليه فمنهم من قضي نخبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلا

امت قهرمان و شهيد پرور ايران اسلامي!

سردار احمد كاظمي فرمانده دلاور و سرافراز سپاه اسلام و همرزم و همراز فرماندهان بزرگ و شهيد دفاع مقدس و يادگار ماندگار هزاران شهيد گلگون كفن و فرمانده پرافتخار نيروي زميني سپاه در حين انجام ماموريت عملياتي درغرب كشور بهمراه ده تن از فرماندهان مسئولين نيروي زميني و هوائي سپاه به خيل شهداء پيوست.

فرمانده لشگر هميشه قهرمان 8 نجف در دوران دفاع مقدس و فرمانده امروز نيروي زميني سپاه كه سالها در فراق ياران شهيد خويش اشك هجران بر چهره داشت و در آخرين ديدار با مقتدا و محبوب‌ خويش فرمانده معظم كل قوا نيز استدعاي دعا براي شهادت خويش نموده بود و در راه دفاع از انقلاب اسلامي و تامين امنيت ميهن اسلامي و سركشي به مرزهاي غربي كشور در يك سانحه هوايي كه براساس آخرين مكالمات با برج مراقبت ناشي از بروز نقض فني در سيستم چرخ و نيز از كار افتادن هر دو موتور بود به شهادت رسيد و در جوار شهيدان آرام گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ضمن عرض تسليت به محضر امام عصر (عج) و رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران و خانواده‌هاي صبور و وفادار و فداكار اين عزيزان پرافتخار، براي آن شهيدان علو درجات و براي بازماندگان عزيز آنان صبر جميل از خداوند متعال مسئلت دارد.

اسامي شهدا به اين شرح است :



سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي (فرمانده نيروي زميني سپاه)

سردار سرتيپ پاسدار سعيد مهتدي جعفري (فرمانده لشكر 27 محمد رسول‌الله)

سردار سرتيپ پاسدار سعيد سليماني (معاون عمليات نيروي زميني سپاه)

سردار سرتيپ پاسدار نبي ‌الله شاهمرادي «حنيف» (معاونت اطلاعات نيروي زميني سپاه)

سردار سرتيپ پاسدار خلبان عباس كروندي مجرد (فرمانده پايگاه هوايي قدر نيروي هوايي سپاه و خلبان يكم پرواز)

سردار سرتيپ پاسدار غلامرضا يزداني (فرمانده توپخانه نيروي زميني سپاه و كمك خلبان پرواز)

سردار سرتيپ پاسدار صفدر رشادي (معاون طرح و برنامه‌ و بودجه نيروي زميني سپاه)

سردار سرتيپ پاسدار خلبان احمد الهامي‌نژاد (فرمانده دانشكده پرواز نيروي هوايي سپاه)

سردار سرتيپ 2 پاسدار حميد آذين‌پور (رئيس دفتر فرماندهي نيروي زميني سپاه)

سرهنگ پاسدار مرتضي بصيري (مهندس پرواز)

برادر پاسدار محسن اسدي (افسر همراه فرمانده نيروي زميني سپاه)