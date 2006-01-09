مشخصات يكي ديگر از پرونده هاي مفاسد اقتصادي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ، جزييات اين پرونده به اين شرح است :

مرجع رسيدگي كننده : شعبه 42 دادگاه عمومي تهران( مجتمع قضايي امور اقتصادي) كلاسه پرونده : 81/42/15و56 شماره دادنامه : 81/44و55

مرجع گزارش دهنده : 1- گزارش مردمي ؛ 2- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ؛ 3- مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه .

الف ) محكوميت كيفري و عناوين اتهامي آنها:



1- جليل مكينه چي فرزند يوسف مدير عامل شركت هواپيمايي طاير ايران - تحصيل مال از طريق نامشروع ؛ 2-عليرضا منظري فرزند حسين ، معاون وقت امور حقوقي و بين المللي سازمان هواپيمايي كشور - دادن امتياز من غير حق و خلاف واقع ؛

3- داوود خداوردي فرزند آيت الله ، مدير عامل وقت دفتر نظارت بر شركت هاي حمل و نقل هوايي امور فرودگاها - دادن امتياز من غير حق و خلاف واقع .



ب) محكومين مدني و نوع خواسته:



1- شيخ حمد آل ثاني - مدير شركت هواپيمايي اير گلف فالكن 2- جليل مكينه چي - مدير شركت هواپيمايي طاير ايران

خواسته : پرداخت خسارت وارده به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

خلاصه گردش كار پرونده بر اساس راي صادره :



محكومه عليه جليل مكينه چي و شيخ حمد آل ثاني مدير عامل شركت اير گلف فالكن بعد از توافق با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اقدام به خريد يك شركت هواپيمايي به نام طاير ايران مي كند. از آنجا كه شركت مذكور هيچ گونه هواپيمايي در اختيار نداشته است ، آقاي جليل مكينه چي با مكاتبات متعدد با مراجع مختلف منجمله سازمان هواپيمايي كشور و به منظور بهره مندي فروش سوخت هواپيما به نرخ داخلي كه از امتيازات شركت هاي هواپيمايي داخلي مي باشد و هواپيمايي خارجي اجازه استفاده از اين امتياز را ندارد ، من غير حق يك فروند بوئينگ 747 شركت اماراتي ايرگلف فالكن به شماره ثبت 5YGF.E را به عنوان هواپيماي شركت ايراني طاير ايران معرفي مي نمايد و متهمين رديف دوم و سوم پرونده نيز عليرغم وقوف و آگاهي نسبت به اين موضوع مبادرت به مكاتبات و صدور مجوزهاي اعطاي سوخت ريالي به هواپيمايي شركت خارجي مي كند ، به نحوي كه بر اساس كارشناسي به عمل آمده توسط فرودگاه هواپيمايي اماراتي موفق مي شود 270/345/16 ليتر سوخت هواپيما را به نرخ سوخت هواپيمايي داخلي از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران دريافت نمايد در نهايت دادگاه پس از مراحل متعدد رسيدگي و كارشناسي منعكس در 1640صفحه پرونده به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است.

الف) محكوميت هاي كيفري:



جليل مكينه چي فرزند يوسف به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به استناد ماده 2

از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري به تحمل 13 ماه حبس .

بعلاوه رد مال به مبلغ 10 ميليارد ريال و همچنين با توجه به نقش و ميزان مداخله متهمين رديف هاي دوم و سوم در تحقق بزه هر يك از آنان به استناد ماده 603 قانون مجازات اسلامي و به اتهام دادن امتياز من غير حق و بر خلاف واقع به متهم رديف اول به پرداخت مبلغ20 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم گرديدند.

ب) محكوميت هاي مدني :



به جهت مابه التفاوت بهاي 270/345/16 ليتر سوخت هواپيما .

1- شيخ حمد آل ثاني به پرداخت مبلغ 287/830/295/18 ريال به انصمام خسارت قانوني وفق شاخص بانك مركزي در حق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران .

2- جليل مكينه چي به پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال به انضمام خسارت قانوني وفق شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني در حق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي.