اطلاعيه وزارت بهداشت به مناسبت عيد سعيد قربان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است:
اجراي سنت الهي قرباني كردن بايد به گونهاي صورت پذيرد كه همواره بهداشت محيط و سلامتي مصرفكنندگان را در مقابل ابتلاي به بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان مانند "كيست هيداتيك", "تبهاي خونريزي دهنده ويروسي", "سياهزخم" و ساير بيماريها حفظ كند.
بر اين اساس هموطنان را به رعايت نكات بهداشتي زير دعوت مي كنيم:
حتيالمقدور ذبح در منزل انجام نشود و در شرايط خيلي ضروري حتماً از سلامت دام اطمينان حاصل شود. رعايت نظافت كامل و بهداشت محيط در محلهاي ذبح دام و شستشو و گندزدايي محلي به منظور جلوگيري از اشاعه بيماري توصيه ميشود.
همچنين گوشت دام ذبح شده را فوراً بايد تقسيم كرد و از نگهداري آن در هواي آزاد پرهيز شود و نيز نگهداري گوشت براي مدت 24 ساعت در يخچال و بيش از آن در شرايط فريزر شده و يخ زده مجاز است.
شايان ذكر است؛ شهروندان دامهاي خود را فقط از مراكز مجاز تحت نظارت بهداشتي ماموران دامپزشكي تهيه كنند و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفنهاي 66917167 و 66941916 تماس بگيرند.
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