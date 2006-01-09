اطلاعيه وزارت بهداشت به مناسبت عيد سعيد قربان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اطلاعيه آمده است:

اجراي سنت الهي قرباني كردن بايد به گونه‌‏اي صورت پذيرد كه همواره بهداشت محيط و سلامتي مصرف‌‏كنندگان را در مقابل ابتلاي به بيماري‌‏هاي قابل انتقال بين حيوان و انسان مانند "كيست هيداتيك", "تب‌‏هاي خونريزي دهنده ويروسي", "سياه‌‏زخم" و ساير بيماري‌‏ها حفظ كند.

بر اين اساس هموطنان را به رعايت نكات بهداشتي زير دعوت مي كنيم:

حتي‌‏المقدور ذبح در منزل انجام نشود و در شرايط خيلي ضروري حتماً از سلامت دام اطمينان حاصل شود. رعايت نظافت كامل و بهداشت محيط در محل‌‏هاي ذبح دام و شستشو و گندزدايي محلي به منظور جلوگيري از اشاعه بيماري توصيه مي‌‏شود.

همچنين گوشت دام ذبح شده را فوراً بايد تقسيم كرد و از نگهداري آن در هواي آزاد پرهيز شود و نيز نگهداري گوشت براي مدت 24 ساعت در يخچال و بيش از آن در شرايط فريزر شده و يخ زده مجاز است.

شايان ذكر است؛ شهروندان دام‌‏هاي خود را فقط از مراكز مجاز تحت نظارت بهداشتي ماموران دامپزشكي تهيه كنند و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن‌‏هاي 66917167 و 66941916 تماس بگيرند.

