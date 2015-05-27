برنامه ریزی ترافیکی جهت برگزاری تور ایران-آذربایجان انجام شده است

حسن فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سی امین دوره تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای و بین المللی ایران – آذربایجان اظهار داشت: با توجه به برگزاری این تور بین المللی در روزهای هفتم تا دوازدهم خرداد سالجاری در منطقه آذربایجان، تمهیدات لازم برای تسهیل ترافیکی برگزاری تور اندیشیده شده است.

وی در ادامه این گفتگوی کوتاه به برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به برگزاری این دوره از تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در محدوده های سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و وجود حجم سنگین ترافیکی در برخی از مسیرهای تور، طرح ها و محدودیت های آمد و شد در زمان برگزاری تور این محورها اجرا خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی آذربایجان شرقی در تشریح این طرح ها نیز گفت: برای نمونه در مرحله اول تور که هفتم خرداد در مسیر تبریز – اهر – مشکین برگزار می شود، از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر تردد خودروها در مسیر اهر - تبریز از طریق محورهای مواصلاتی ورزقان و سرند انجام می شود.

فرجی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: در روزهای هشتم و نهم خرداد نیز که رکابزنان در مرحله های دوم و سوم مسیرهای اردبیل – تبریز و تبریز – ارومیه را طی خواهند کرد، تردد در محورهای تبریز – سراب – اردبیل – سرعین و نیز ارومیه به تبریز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر با اجرای طرح های ترافیکی و توام با توقف های مقطعی صورت خواهد گرفت.