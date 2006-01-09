مطبوعات امارات خواستار ميانجگيري بين لبنان و سوريه شدند

به گزارش خبرگزاري مهر مطبوعات چاپ امارات متحد عربي امروزخواستار ميانجيگري امارات براي توقف تيرگي روابط بين سوريه و لبنان از طريق رابطه بسيار مستحكم اين كشور با دولت هاي مذكورشدند.

روزنامه الخليج چاپ شارجه درصفحه اول خود تحت عنوان " ابتكارعمل و ميانجيگيري امارات " نوشت : امروز امارات متحد عربي مي تواند با يك ابتكارعمل فوري بمبي را كه در آستانه منفجرشدن است خنثي نمايد.

روزنامه مذكورنوشت : ما تصور نمي كنيم كه سوري ها و لبناني ها كه هم اكنون درزير فشارمحاصره و ارعاب و خشونت قرار گرفته اند به طرح و ابتكار عمل امارات گوش ندهند چرا كه اين كشور خواستار خروج دو كشورازبحران است .

به نوشته الخليج ، امارات بدون هرگونه مشكلي به لبنان و سوريه كمك هاي فراواني كرده است و قرائن و شواهد نشان مي دهد بعيد نيست كه دو كشور دوست مجارو لبنان و سوريه به ابتكار عمل امارات گوش ندهند.

وي افزود: دستگاه ديپلماسي امارات هرگز گرفتاردوگانگي نشده است و همچنان حسن نيست وصداقت خود را درابتكار عمل هاي نشان داده است و سوريه و لبنان كه روزهاي بسيار سخت بسر مي برند نيازمند اين ابتكار عمل هستند.

اين درخواست مطبوعات امارات پس از آن مطرح شد كه مقامات عربستان سعودي و مصر تلاش هاي خود را براي جلوگيري از فشارهاي فزاينده بين المللي بر سوريه در خصوص مساله ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان به كار گرفتند.

دراين راستا شهر جده در غرب عربستان روز گذشته شاهد نشست مقامات عربستان وسوريه بود. ملك عبدالله بن عبدالعزيز و بشار اسد رئيس جمهوري سوريه با هم ديدار و گفتگو كردند وسپس اسد بلافاصله به شرم الشيخ رفت و با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر ديدار و گفتگو كرد.