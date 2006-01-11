هرمزگان؛ مردماني با چهره هاي آفتاب/ در كنار خليج فارس اما تشنه

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، استان هرمزگان با وسعت 68 هزار كيلومتر مربع، در جنوب ايران واقع شده است. اين استان از شمال و شمال شرقي با استان كرمان ؛ از جنوب شرقي با سيستان و بلوچستان؛ از غرب با استان‌ هاي فارس و بوشهر و جنوب آن را آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان در نواري به طول تقريبي 900 كيلومتر دربرگرفته است.

تنگه هرمز؛ يكي از حساس ‌ترين و حياتي ‌ترين گذرگاه ‌هاي آبي عصر حاضر، در قلمرو سياسي اين استان قرار دارد. اين تنگه هلالي شكل صد و هشتاد و هفت كيلومتر طول دارد. همچنين چهارده جزيره كوچك وبزرگ به نام‌ هاي ابوموسي، بني فرور، تنب بزرگ وكوچك، سيري، شتور، فرور، كيش، لاوان، قشم ، لارك ، هرمز، هندورابي و هنگام در محدوده آب ‌هاي ساحلي اين استان قرار دارند.

هرمزگان داراي 8 شهرستان به نام هاي بندرعباس، ميناب، بندرلنگه، رودان، جاسك، قشم، حاجي آباد و ابوموسي، 16 شهر، 21 بخش و 71 دهستان و 2170 آبادي داراي سكنه است.

بنا به سرشماري بعمل آمده در سال 1375 جمعيت استان هرمزگان 1062155 نفر مي باشد.

از اين تعداد سهم هر يك از شهرستانهاي استان به قرار زير مي باشد:

بندرعباس 419938 بندرلنگه 156930

قشم 72981 بندرجاسك 56214

ميناب 204588 رودان 86704

حاجي آباد 61385 ابوموسي 3415

مركز استان هرمزگان شهر تاريخي بندرعباس است كه امروزه يكي از 20 شهر بزرگ ايران و مركز فعاليتهاي مهم اقتصادي و تجاري كشور محسوب مي گردد.

بندرعباس بعنوان بزرگترين مبادي ورودي و خروجي كشور نقش بسيار ارزنده اي در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه بنادر مهم آبادان و خرمشهر مورد تعدي دشمن قرار گرفته بودند، در زمينه نيازهاي وارداتي كشور ايفا نمود.

اين شهر در فصل مشترك خليج فارس و درياي عمان روبروي جزاير قشم، هرمز و لارك در فاصله نزديك تنگه استراتژيك هرمز واقع شده و داراي ظرفيت هاي درخور توجهي از نظر تاسيسات پيشرفته خدماتي، زيربنايي و اقتصادي مي باشد.

جغرافياي طبيعي و اقليم هرمزگان

بخش عمده ‌اي از مساحت اين استان را مناطق كوهستاني در برگرفته ‌اند. كوه ‌هاي اين منطقه ادامه رشته كوه ‌هاي زاگرس‌ است كه به تدريج از شمال شرقي به جنوب شرقي امتداد مي ‌يابند و ادامه اين رشته همراه با كاهش ارتفاع، به تپه ماهورهاي آهكي، گچي و شني منتهي شده و به زمين‌هاي پست ساحلي خليج ‌فارس و درياي عمان متصل مي‌ گردد.

اين استان از مناطق گرم و خشك ايران است و اقليم آن تحت تأثير آب و هواي نيمه ‌بياباني و بياباني قرار دارد.

هواي نوار ساحلي در تابستان‌ها، بسيار گرم و مرطوب است و گاهي نيز دماي آن از 52 درجه سانتي‌ گراد تجاوز مي‌ كند.

ميزان بارش ‌هاي جوي اين استان فوق ‌العاده اندك مي ‌باشد و در حدود نه ماه از سال، بارندگي مهمي صورت نمي ‌گيرد و قسمت عمده بارندگي آن نيز در يك يا دو نوبت به وقوع مي ‌پيوندد در همان موارد اندك هم، ‌بارندگي آن اغلب مانند باران‌ هاي بهاري سيل ‌آسا است و خسارات فراواني به بار مي ‌آورد.

ويژگي ها و ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي سال هاي اخير گام هاي بلندي براي جهت توسعه و رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هرمزگان برداشته شده و تدريجا از يك منطقه محروم و عقب مانده به صورت يك جامعه در حال توسعه در آمده است. عقب ماندگي هرمزگان نه تنها محصول فقر تاريخي، اقليمي و جغرافيايي منطقه، بلكه نتيجه بي توجهي ها و اهمال هاي گذشته نيز بوده است. اين استان كه تا چند دهه قبل تبعيدگاه و الگوي توسعه نيافتگي محسوب مي گرديد در حال حاضر يكي از استانهاي كشور است كه در برخي از شاخص هاي كاربردي توسعه از ميانگين هاي ملي نيز فراتر رفته است. شكوفائي واقعي اقتصادي بندرعباس از چند دهه قبل و پس از تبديل آن به مركز استان شروع شده اما روند روبه رشد آن در جهت تبديل به يك شهر بزرگ و آباد پس از انقلاب اسلامي آغاز گرديده و تاثير آن به حدي بوده است كه جمعيت آن ظرف اين مدت به بيش از دو برابر رسيده است. به گزارش "مهر" ، طي دهه اخير بخش هاي توليدي آن مانند كشاورزي و صنعت كه قبلا سمبل ايستايي و عدم تحول بوده به بركت پيروزي انقلاب اسلامي رشد شايان توجهي داشته و بخشهاي زيربنايي و خدماتي آن نيز تا حد زيادي متحول شده است. با ايجاد سدهاي خاكي، حفر چاهها، افزايش بازده آبياري از طريق اجراي طرحهاي مختلف آب و خاك، اعمال روشهاي به زراعي و استفاده از تكنيك هاي جديد كشاورزي سطح زيركشت انواع محصولات كشاورزي و به تبع آن ميزان توليد رشد چشمگيري يافته است. ملاحظه آمارها و داده هاي بخشهاي مختلف توليدي حكايت از يك روند مستمر توسعه در تمامي بخشها مي كند. صنعت استان كه تا قبل از انقلاب اسلامي فقط شامل چند طرح كوچك بود، اكنون ظرفيت هاي بسياري از انواع صنايع كوچك و بزرگ را در خود جاي داده است. ايجاد و رشد شهرك ها و نواحي صنعتي نشان دهنده اين روند ملموس و آشكار است. زيربناهاي استان نيز پس از انقلاب با وجود توان درخور توجه قبلي آن توسعه زيادي يافته است. اسكله ها و انبارها و تاسيسات بندري افزايش و آب و برق به همه شهرها و اكثر روستاها راه پيدا كرده است. از ديدگاه اجتماعي و فرهنگي نيز انقلاب خود پيام آور تحول و توسعه شده و رشد شاخص هاي كمي و كيفي بخش ها را موجب گشته است. مقايسه انواع شاخص ها، آمارها و داده هاي مربوط به بخشهاي مختلف استان نظير آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، گردشگري، كشاورزي، شيلات، صنعت و معدن و… طي سالهاي اخير، تحول عظيمي را كه در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هرمزگان رخ داده است به تصوير مي كشد. سفر 3 روزه رييس جمهور و هيات دولت فرصتي است براي شكوفا شدن بخشهاي بي توجه مانده اقتصادي و اجتماعي اين استان ، فرصتي كه نزديك به يك سال و نيم ديگر هم تكرار خواهد شد ، البته آن موقع رييس جمهور و وزرا براي بازديد از يك استان پيشرفته به هرمزگان مي آيند . استاني كه با كمك مردم آن ساخته مي شود.

جاذبه هاي تاريخي و آثار باستاني

هر چند شواهد موجود حكايت از ديرينگي برپايي بخشي از تمدن اروپايي در هرمزگان دارد ولي به دلايل مختلف بخش اعظم آثار باستاني به جا مانده مربوط به سده هاي اخير و عمدتا از دوران صفويه به بعد است.

معبد هندوها

ساختمان اين معبد، در سال 1310 هجري قمري ، در زمان حكومت محمد حسن خان سعدالملك احداث شده است . اساس ساختمان اين معبد عبارت است از يك اتاق چهرگوش مياني كه بر روي آن گنبدي قرار گرفته است . سبك معماري اين گنبد را مقرنس هاي پيرامون آن نه تنها از ديگر گنبدهاي موجود در سواحل خليج فارس ، بلكه از گنبدهاي سراسر ايران متفاوت مي سازد. طرح اين بنا كاملاٌ از معماري معابد هندي متاثر است . اين معبد از جمله نشانه هاي معدود تاريخي بندرعباس است كه توجه هر تازه واردي را به خود جلب مي كند و امروزه در كنار يكي از يكي از خيابانهاي اصلي شهر قرار دارد.

نيايشگاه ميترا

در پانزده كيلومتري شهر قشم ، در مسير راهي كه به منطقه باستاني جزيره يا خربس و سپس به بندر سوزا منتهي مي شود، يك رشته كوه طولاني وجود دارد كه در دل آن معماري صخره اي شگفتي قرار دارد. ورود به اين فضاي صخره اي از طريق روزنه هاي غار مانندي ممكن است كه تعداد آنها به نه روزن در سه رديف مي رسد. در رديف بالا شش، در حاشيه وسط دو و در پايين يك روزن تعبيه شده است .

درپشت روزنه ها، تالاري به مساحت 25 متر مربع و با ارتفاع 2/70 متر در دل صخره و سنگ حفر شده است . سقف تالار مسطح است . اين تالار محل به جاي آوردن مراسم مذهبي ويژه اي براي بزرگداشت در گذشتگان ، و به احتمال بسيار قوي مركز پرستش ( ايزدمهر ) يا ( ميترا ) بوده است . بررسي اجمالي و جزئيات داخلي آن ، نشانگر احداث در دوره مادها است . اين مجموعه ، از نظر نما سازي ، با معبد يا آرامگاه صخره اي ( كلات خورموج ) در دامنه كوه مند بوشهر شباهت بسيار دارد . هم جواري اين محل با شهر باستاني خربز نشان مي دهد ، در دوره مادها يك تمدن بزرگ پيشرفته در جزيره قشم وجود داشته است.

قلعه پرتغالي هاي جزيره هرمز

اين قلعه كه در ضلع شمالي جزيره هرمز و در ساحل دريا قرار دارد ، مهم ترين قلعه باقي مانده از روزگار تسلط ÷رتغالي ها بر سواحل و جزاير خليج فارس است . اين قلعه به فرمان آلفونسوآلبركرك دريانورد ÷رتغالي در سال 1507 ميلادي ، در محلي موسوم به مورنا احداث شد. قلعه به شكل چند ظلعي نامنظم است . ساختمان آن بسيار محكم است و ديوارهايي به قطر 3/5 متر با چند برج به ارتفاع 12متر دارد. تاسيسات قلعه شامل انبارهاي تسليحات ، آب انبار و اتاق هايي با سقف هلالي است . در زمان شاه عباس كه به استعمار پرتغالي ها در ايران خاتمه داده شد، اين قلعه به دست امام قلي خان از سرداران شاه عباس فتح گرديد.

قلعه لشتان

اين قلعه در 6 كيلومتري شرق بندرلنگه قرار گرفته و تاريخ بناي ان سال 904 هجري قمري است . با توجه به تاريخ مذكور، گروهي معتقدند كه ساخت اين بنا به زمان سلطه و قدرت ÷رتغالي ها بر خليج فارس مربوط است . جمعي نيز عقيده دارند، اين قلعه در عهد هخامنشي احداث شده و بيش از 2000 سال قدمت دارد. در حال حاضر ، بجز حصار بند و اثار مخروبه روي ديوارها ، اثر ديگري از ساختمان قلعه باقي نمانده است . در داخل قلعه لشتان ، چندين قبرستان ، ده ها بركه آب و انبار آذوقه و آثار فراوان ديگري به جاي مانده است .

قلعه هزاره (بي بي مينو )

تنها بناي تاريخي شهر ميناب ، قلعه اي موسوم به قلعه هزاره است . مردم بومي اين قلعه را بي بي مينو مي نامند و معتقدند كه در روزگاران گذشته دو خواهر به نام هاي بي بي مينو و بي بي نازنين اين شهر را بنا كرده اند.گويا در گذشته دو قلعه وجود داشته كه يكي از قلاع ويران شده و تنها قلعه باقي مانده ، به نام قلعه هزاره يا قلعه بي بي مينو شهرت يافته است .اين قلعه تا اواخر دوره قاجار مركز حكومت محلي بود و در اطراف آن ، خندقي كنده شده بود. در آن زمان هميشه صد سرباط مسلح در قلعه مستقر بوده و نگهباني مي داده اند. در حال حاضر، از اين قلعه مخروبه اي باقي مانده است .

پل لاتيدان

پس از اخراج پرتغاليها از ايران، رفته رفته از اهميت بندري جزيره هرمز كاسته شد و بندرعباس جاي ان را گرفت و مهمترين بندر ارتباطي ايران گرديد. پل لاتيدان در مسير كاروان روي لار- بندرعباس ، در جهت گسترش امور بازرگاني احداث شد. اين پل در 50 متري غرب بندرعباس بر روي رودخانه كل (كول ) ايجاد شده و يادگار دوره صفوي است . بر خلاف پلهاي ديگر دوره صفوي كه آجري هستند، اين پل از سنگ بدون شكل ساخته شده و از طويلترين پلهاي ايران است . اين پل داراي صد دهانه بوده است كه در حال حاضر 33 دهانه آن مشهود است كه در ميان آنها چشمه طلاق هايي در دو طبقه تعبيه شده اند. بناي اين پل از عاليترين طرحهاي پل سازي ايران قديم محسوب ميشود.

قلعه پرتغالي هاي جزيره قشم