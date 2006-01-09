مراسم چهلمين روز شهادت اصحاب رسانه و دلاورمردان ارتش يكشنبه آينده در قطعه 50 شهداي بهشت زهرا

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اطلاعيه روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران آمده است: گراميداشت چهلمين روز عروج راويان صادق صحنه هاي ايثار و رشادت مدافعان ميهن اسلامي در واقع يادمان شهيدان گرانقدري است كه در راه ثبت جان فشاني فرزندان ملت نستوه ايران اسلامي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران سر از پا نشناختند و همچون رزمندگان دلير دين و وطن جان خود را در طبق اخلاص نهادند و به ملكوت اعلي پر كشيدند.

خبرنگاران، تصويربرداران، عكاسان، تدوين گران و كارگردانان و هنرمندان صحنه هاي رزم همراه و همدوش با دلاور مردان ارتش جمهوري اسلامي ايران كه همواره شاهدان و حاملان صديق جان فشاني هاي ارتش و ساير قواي مسلح و حضور يك پارچه ملت در برهه هاي حساس و تاريخ ساز مردم شريفمان بودند اين بار با پرواز به اوج، ماندگارترين و حماسي ترين اوراق تاريخ را به يادگار گذاردند و اگرچه فقدان انسانهايي پاك و مرداني از تبار سرور و سالار شهيدان، قلب مردم را آزرد ليكن تجليل پرشكوه ملت شريف و قدرشناس ايران عزيز خاطره اي فراموش نشدني از همراهي و همدلي ولي نعمتان كشور اسلامي براي هميشه تاريخ ثبت شد.

ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت چهلمين روز شهادت سروقامتان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري هاي ايرنا، ايسنا، فارس و روزنامه هاي كيهان و همشهري و غيور مردان ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساكنين شهرك توحيد از آحاد ملت قهرمان ايران اسلامي دعوت مي نمايد تا صبح روز يكشنبه بيست و پنجم دي ماه همراه با كاركنان ارتش جمهوري اسلامي و خانواده معظم شهدا با حضور در قطعه 50 بهشت زهرا (س) به روح مطهر آن عزيزان سفر كرده اداي احترام نماييم.

در بخش ديگري از اطلاعيه روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران آمده است: مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت اصحاب رسانه ها و دلاورمردان ارتش و ساكنان شهرك توحيد از ساعت 9 صبح روز يكشنبه در سالن دعاي ندبه بهشت زهرا آغاز و با حضور يگانهاي نمونه نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و ستاد مشترك و دژبان ارتش در قطعه 50 شهدا پس از اداي احترام نظامي و نواختن سرود جمهوري اسلامي و مداحي و نثار گل بر مزار شهيدان گرانقدر ادامه خواهد يافت.