دستگاه های اجرایی برای افزایش سرانه مطالعه در کرمان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان کرمان با اشاره به تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «آن ۲۳ نفر» اظهار داشت: نویسنده این کتاب از استان کرمان و باعث افتخار این دیار است.

وی ادامه داد: یوسف زاده در این کتاب به بیان خاطرات تلخ دوران اسارت ۲۳ نوجوان با قلمی شیوا و شیرین پرداخته است.

توحیدی این اقدام را بیانگر علاقه مردم کرمان به حوزه کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: این کتاب می تواند گامی موثر برای آشنایی نسل جوان با سختی ها دوران دفاع مقدس و رشادت های و فداکاری های رزمندگان باشد.

وی در ادامه خواستار ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان کرمان شد و تصریح کرد: وضعیت کنونی کرمان در این حوزه ناکافی بوده و باید با همکاری سایر دستگاه ها در این زمینه تلاش های بیشتری صورت گیرد.

توحیدی بر لزوم ارائه راهکارهای جدید به منظور افزایش سرانه مطالعه در شهرستان کرمان تاکید کرد و گفت: گرایش افراد به کتابخوانی در ارتقاء سطح آگاهی مردم تاثیر بسزایی دارد.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه وضعیت مطالعه در کرمان براساس آمارها مطلوب است، افزود: هنوز تا رسیدن به استاندارها فاصله داریم و باید تلاش کنیم که در این راستا پیشرفت کنیم.

وی ادامه داد: باید بستری فراهم آوریم که زمان هایی که افراد در محیط های عمومی نظیر مطب های دکتر را به بطالت می گذرانند را با مطالعه و کتاب پر کنند.

توحیدی با تاکید بر اینکه کتاب باید در دسترس افراد قرار داشته باشد، تصریح کرد: این امر می تواند در ترویج فرهنگ مطالعه بسیار تاثیرگذار باشد.

فرماندار کرمان همچنین خواستار تعریف و تدوین بودجه برای اداره کتابخانه ها شد و گفت: این امر باعث می شود میزان درآمدها و هزینه ها مشخص شده و در نتیجه منجر به تسهیل برنامه ریزی در این زمینه شود.

وی درآمدهای حاصل از حق عضویت افراد در کتابخانه ها را ناچیز دانست و گفت: براساس قانون شهرداری ها باید نیم درصد درآمد شهرداری ها را به انجمن کتابخانه ها اختصاص دهند.

فرماندار کرمان یاداور شد: باید از ظرفیت های موجود برای ترویج فرهنگ کتابخوانی استفاده کرده و شهرداری ها و صدا و سیما می توانند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشند.