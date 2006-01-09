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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۶

در پيامي؛

آيت الله شاهرودي شهادت جمعي از فرماندهان نيروي زميني سپاه را تسليت گفت

آيت الله شاهرودي شهادت جمعي از فرماندهان نيروي زميني سپاه را تسليت گفت

آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در پيامي شهادت جمعي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را به محضر حضرت بقيه العظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و مردم شهيد پرور ايران اسلامي تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين پيام از رشادت‌ها و ايثارگري ‌هاي اين فرزندان برومند ايران اسلامي در سال‌هاي حماسه دفاع مقدس و خدمات صادقانه آن‌ها در راستاي حفظ كيان اسلامي قدرداني شده است.

رييس قوه‌ قضاييه با دردناك توصيف كردن اين حادثه دلخراش اعلام كرد آنچه اين حادثه را قابل تحمل مي كند، فداكاري‌ها و جانفشاني‌هاي سرداران سرافراز سپاه اسلام است.

هواپيماي فالكن نيروي هوايي سپاه حامل فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صبح روز دوشنبه از تهران عازم اروميه بود كه در روستاي آيدين در 9 كيلومتري اروميه به هنگام فرود اضطراري سقوط كرد و 11 تن از سرنشينان آن به شهادت رسيدند.

کد مطلب 276193

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