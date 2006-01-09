آيت الله شاهرودي شهادت جمعي از فرماندهان نيروي زميني سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين پيام از رشادتها و ايثارگري هاي اين فرزندان برومند ايران اسلامي در سالهاي حماسه دفاع مقدس و خدمات صادقانه آنها در راستاي حفظ كيان اسلامي قدرداني شده است.
رييس قوه قضاييه با دردناك توصيف كردن اين حادثه دلخراش اعلام كرد آنچه اين حادثه را قابل تحمل مي كند، فداكاريها و جانفشانيهاي سرداران سرافراز سپاه اسلام است.
هواپيماي فالكن نيروي هوايي سپاه حامل فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صبح روز دوشنبه از تهران عازم اروميه بود كه در روستاي آيدين در 9 كيلومتري اروميه به هنگام فرود اضطراري سقوط كرد و 11 تن از سرنشينان آن به شهادت رسيدند.
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