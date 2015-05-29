آیا وزارت ورزش اهلیت اداره استقلال و پرسپولیس را دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یکسال روی آنتن بودن و سرگردان کردن استقلال و پرسپولیس و هواداران چند میلیونی آنها، پس از تضعیف این دو به بهانه واگذاری استقلال و پرسپولیس، بعد از آنکه سیستم اجاره اسپانسر استقلال را ششم و پرسپولیس را هشتم لیگ کرد و بعد از اینهمه تبلیغات و مصاحبه های مختلف از نمایندگاه مجلس و وزرا کلا مزایده ملغی شد، اهلیت‌ها هم تایید نشد و حالا مجددا باید این دو تیم به وزارت ورزشی بازگردند که نه توان مالی اش را دارد و نه تصمیم‌هایشان منجر به پیشرفت این دو تیم شده است.

بدون حق پخش و بدون کپی رایت، خصوصی سازی در ورزش ایران شکست خورده است و این نکته را رسانه ها و کارشناسان یک سال قبل، پیش از این همه بگیر و ببند و شلوغ کاری متذکر شده بودند، اما پرسش اصلی این است که آیا وزارت ورزش نشان داده که توانایی اداره این دو تیم را دارد؟

آیا وزارت ورزش اهلیت اینکار را دارد و موجب رشد اقتصادی و فنی دو سرمایه بسیار بزرگ فوتبال ایران می شود؟