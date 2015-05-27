هدفگذاری برای دستیابی به تجارت یک میلیون تنی ریلی ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، اوزیرا ولکر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی در خصوص مبادلات ریلی بین ایران و ترکیه گفت: مبادلات کالایی در حوزه حمل و نقل ریلی بین دو کشور ایران و ترکیه از طریق خصوص ریلی آذربایجان شرقی و منطقه پنج راه آهن مالاتیا در سال ۲۰۱۳ معادل چهارصد و ۸۰ هزار تن بوده که تلاش میکنیم این میزان را به یک میلیون تن افزایش دهیم.

رئیس راه آهن منطقه پنج مالاتیا در پایان اظهارات خود گفت: در خصوص زیر ساخت ها و تاسیسات زیر بنایی خطوط ریلی بین دو کشور ایران و ترکیه هیچگونه مشکلی وجود ندارد و سریعا باید اقدامات لازم جهت شروع و تکمیل این پروژه انجام بگیرد.

گفتنی است در این دیدار مقرر شد پنج شنبه هفته جاری و پس از مشخص شدن نتایج بررسی مسائل و موضوعات مختلف در حوزه توسعه حمل ونقل ریلی بین دو کشور ایران وترکیه از طریق آذربایجان شرقی و مالاتیا، تفاهم نامه همکاری بین مدیران کل راه آهن های این دو استان منعقد شود.