تا مسابقات جهاني سرمربي تيم ملي مشخص نخواهد شد / نفرات دعوت شده به اردو را كادر فني انتخاب كردند

محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي درگفت و گوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: براي مسابقات جام جهاني ساري شرح وظايف تمامي اعضاء كادرفني مشخص شده است و بهشتان به عنوان سرپرست تيم ملي بركاركادرفني نظارت خواهند كرد.

وي درپاسخ به اين سوال كه چرا تجربه هدايت تيم با گروهي از سرمربيان ، بدون سرمربي را دوباره دراين مسابقات تكرار كرديد گفت : قبول دارم كه درمسابقات بوداپست جوانگرايي صرف را مد نظر قرارداديم و البته به برخي اهداف خود دست پيدا كرديم ولي اين باردومربي جوان را با نظارت يك نفر پيشكسوت و با تجربه راهي مسابقات خواهيم كرد.

طالقاني درخصوص معيارهاي انتخاب اين دو مربي گفت : محسن كاوه سالهاست كه درتيم ملي فعاليت مي كند و شناخت كافي ازتمامي كشتي گيران دارد ضمن اينكه جديدي نيز با تجربه اي كه ازآن برخورداراست مي تواند كشتي گيران سنگين وزن را به خوبي هدايت كند.

رئيس فدراسيون كشتي درخصوص اعلام نفرات حاضردراردو كادرفني درهمان جلسه با حضوراعضاء هيات رئيسخ فدراسيون كادرفني مشخص شد وپس ازآن با نظركادرفني نفرات برترهر وزن كه درليگ برتركشتي پرفروغ شده بودند به اردوفراخوانده شدند.

