آزادی تعدادی از جوانان زندانی جرائم غیرعمد در هفته جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی در دیدار با دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان، با ارائه آماری از مجرمان جرایم غیر عمد که در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار دارند ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و دستگاه های دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان مقدمات آزادی تعدادی از این جوانان به مناسبت هفته جوان فراهم شود. البته نزدیک به ۸۵ درصد زندانیان کل کشور در زمینه جرائم غیر عمد بخصوص دیه و مهریه را جوانان زیر ۳۵ سال تشکیل می دهند.

وی گفت: بر اساس این آمار نزدیک به ۷۱۵ زندانی مرد و ۵ زندانی زن بین محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال در سراسر کشور وجود دارند. ۷۵ درصد از این زندانیان بدهکاران مالی، ۲۰ درصد بدهکاران دیه و نفقه و ۵ درصد بدهکاران دیه تصادفات هستند و مبلغ مورد نیاز برای آزادی این ۷۲۰ نفر، ۲۵۲ میلیارد ریال مورد نیاز است.

جولایی رویکرد اصلی ستاد دیه کشور را آموزش و پیشگیری از جرم دانست و تاکید کرد: با توجه به آمار تکان دهنده مرگ و میر در تصادفات، لزوم آموزش در زمینه پیشگیری از تخلفات رانندگی بسیار احساس می شود. چنانچه قوانین رانندگی از سنین کودکی با آموزش نهادینه شود، دیگر شاهد زندانی شدن جوانان به خاطر تخلفات رانندگی نخواهیم بود.

وی افزود: در زمینه مهریه و زندانیان بدهکار مهریه نیز عدم آگاهی از قانون منجر به تعهد مهریه های سنگین و عدم توان پرداخت و در نهایت مجازات زندان برای بسیاری از جوانان شده است. به همین دلیل رسالت سنگینی در زمینه آموزش و فرهنگ سازی به عهده نهادهای دست اندرکار امور جوانان قرار دارد.