برگزاری آزمون پایان ترم دبیرستان در زندان قزلحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی آژیر معاون فرهنگی ندامتگاه قزلحصار افزايش توان بهره مندي مددجويان با استفاده از خدمات آموزشي درمقاطع تحصيلي ابتدایی، راهنمایی وکارو دانش در هنرستان شهید نامجورا ضروری دانست و افزود: واحد آموزش فرهنگي تربيتي ندامتگاه قزلحصار همانند ديگرمراكز سطح استان، همزمان با آغاز فصل جدید، تمامی مراحل و اقدامات لازم در خصوص جذب فراگيران برابر توافقنامه في ما بين آموزش از راه دور را به مرحله اجراء در آورده و در روزهای پایانی سال تحصیلی در صدداست تا بابرگزاری آزمون پایان تحصیلی گام مؤثری در راستای شكوفايي استعداد و ارتقاء سطح علمي مددجویان بردارد.

وی، آژیر استفاده بهینه از فرصت های پیش آمده در طول تحمل کیفر برای کسب علم را لازم دانست و افزود: فرهنگي تربيتي ندامتگاه قزلحصار با فراهم نمودن امکانات و جذب اساتید مجرب از آموزش و پرورش استان البرز در صدد است تا ضمن اصلاح وتربيت مددجويان و افزایش توان علمي در از بین بردن جرم و بزه جامعه سهیم باشد.

معاون فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار، گفت: هم اکنون ۲۱۰ نفردرآزمون پایان سال تحصیلی در مقطع نهضت ۷۰ نفر، طرح جامع ۴۰ نفر و هنرستان ۹۰ با حضور ممتحنین اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ استان البرز شرکت نموده اند.