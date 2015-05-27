به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتشپاد بهزاد بزرگزاد با اشاره به حریق رخ داده در صبح امروز گفت: برخی شهروندان در یك نگاه كوتاه مدت، بدون توجه به عواقب ناشی از خسارت‌های جانی و مالی، نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نظر اقدام كرده و خود را در دام حوادث بسیار بزرگ و خسارت‌های سنگین ناشی از آن گرفتار می كنند.

وی بیان داشت: بنزین، مایعی با قابلیت اشتعال بسیار بالاست كه بخاراتی از خود متصاعد می‌كند كه ۴ تا ۶ برابر سنگین‌تر از هوا است و در سطح پایین تمركز كرده و حركت می‌كند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: این بخارات كافی است كه در مسیر حركت خود، به یك آتش سیگار، شعله آبگرمكن، استارت یخچال یا خودرو، جرقه‌ی ناشی از باز و بسته كردن درب‌های فلزی و یا به الكتریسیته ساكن لباس‌ها برسد؛ در چنین شرایطی به سرعت باعث انفجار و آتش‌سوزی در محل خواهد شد و با حركت آتش به سمت مخزن ذخیره‌سازی و سرایت به آن، فراگیر می‌شود و اگر مخزن، بزرگ باشد، ممكن است تمام منطقه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی در مورد حریق صبح امروز نیز اظهار داشت : در ساعت ۴ و ۵۸ دقیقه صبح از طریق سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی خبر وقوع حریق در میدان فیض خیابان شهید كیانی به سازمان گزارش شد كه نیروهای اعزامی یك دقیقه پس از دریافت گزارش به محل رسیدند.

بزرگزاد گفت: حریق در یك زیر زمین منزل مسكونی اتفاق افتاده بود كه پس از اقدام سریع و بموقع نیروهای عملیاتی متوجه شدیم كه مالك ساختمان اقدام به ذخیره سازی حدود ۳۰۰ لیتر بنزین در این زیر زمین کرده بود.

وی در خصوص علت این حریق گفت: با توجه به نوع ذخیره سازی بنزین در این زیر زمین كه بیشتر آن در بطری های نوشابه و یا حتی دبه های ماست صورت گرفته بود، به علت تجمع گاز بنزین در محل و سرایت آن به شعله شمعك آبگرمكن این حریق بوقوع پیوسته بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین اظهار كرد : با توجه به میزان بنزین ذخیره شده در صورتی كه سرعت عمل و واكنش و عملیات مناسب و صحیح آتش نشانان نبود حریقی با وسعت بسیار بالا رخ می داد كه خسارات مالی و انسانی فراوانی در پی داشت.

وی در پایان گفت : به شهروندان اكیدا توصیه می‌شود كه به هیچ وجه نسبت به ذخیره‌سازی بنزین اقدام نكنند حتی به میزان یك ۴ لیتری در داخل خودرو؛ و همواره به یاد داشته باشند كه این صرفه‌جویی كوتاه مدت و ناچیز، می‌تواند عواقب و خساراتی بسیار بزرگ را برای آنها و خانواده‌شان رقم بزند.

آتشیار سوم محبی فرمانده شیفت ایستگاه شماره ۲۰ سازمان كه فرماندهی این عملیات را به عهده داشت نیز در خصوص این حریق گفت: زمانی كه به محل رسیدیم دود بسیار فراوانی از زیر زمین این منزل خارج میشد و بلافاصله با دستگاه های مكنده اقدام به تخلیه دود و اطفاء حریق کردیم.

وی ادامه داد : با توجه به بوی بنزین فراوان كه در محیط منتشر شده بود از صاحبخانه پرسیدم كه در زیر زمین چه چیزهای وجود دارد كه وی گفت بجز لوازم منزل چیزی نیست فقط یك دبه ۴ لیتری بنزین در زیر زمین داشته ام.

محبی ادامه داد : در حین عملیات اطفا در یك لحظه انفجاری رخ داد كه شعله های آن از دهانه زیر زمین خارج شد و حتی دست یكی از همكاران به نام آتش نشان محمدی نیز دچار سوختگی شد.

وی ادامه داد : با رعایت موارد ایمنی به داخل زیر زمین نفوذ كرده و حریق انتهای آن را نیز اطفا کردیم و پس از بررسی های لازم در زیر زمین متوجه شدیم كه مالك اقدام به ذخیره سازی حدود ۳۰۰ لیتر بنزین کرده است.