نشست تخصصي كارشناسان خبر و علوم ارتباطات در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" در مشهد، نشست تخصصي گراميداشت ياد شهداي رسانه، با موضوعات مشكلات صنفي خبرنگاران ، خلاء تعامل بين خبرنگاران با دستگاه هاي اجرايي و بررسي حادثه سقوط هواپيماي سي 130 و شهادت خبرنگاران و با حضور مسئولين اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي ، استانداري و مديران عرصه مطبوعات و نمايندگان مجلس و شوراي شهر مشهد برگزار مي شود .

ارتباطات جهان اسلام و تبليغات غرب و در راس آن صهيونيستها نيز موضوع ديگر اين نشست تخصصي است.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر مشهد، معاون فني عمراني استانداري خراسان رضوي، نمايندگان مردم مشهد در مجلس،

مدير كل صدا و سيماي مركز خراسان رضوي، مدير عامل خانه مطبوعات خراسان، مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز خراسان رضوي، مدير مسئوول روزنامه هاي خراسان و قدس، مدير مسئوول هفته نامه شهر آرا، سرپر ستي هاي خبرگزاري هاي مهر و ايسنا در خراسان به عنوان نمايندگان جامعه رسانه در اين نشست حضور خواهند داشت