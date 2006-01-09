مسلمانان دانمارك موضوع كاريكاتور توهين آميز پيامبر را به اتحاديه اروپا مي برند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اسامه عبدالحميد، يكي از فعالان مسلمان به نمايندگي 11 سازمان اسلامي اظهار داشت : ما قصد داريم دادخواستي را عليه اين روزنامه به علت كاريكاتورهاي كفرآميز آن به دادستان كل دانمارك ارائه كنيم.

اين تصميم به دنبال شكست دادخواست مسلمانان در دادگاه محلي شهر ويبورگ صورت گرفت كه عبدالحميد به نمايندگي از 11 سازمان اسلامي اين دادخواست را ارائه كرد و با ناكامي مواجه شد.

اين فعال مسلمان تأكيد كرد كه اين موضوع را بايد با دادستان كل دانمارك مطرح كند. وي ابراز اميدواري كرد كه دادستان كل دانمارك موضع گيري متفاوتي داشته باشد.

اين اقدام از مسلمانان دانمارك كه از كاريكاتور اين روزنامه پرتيراژ دانماركي خشمگين هستند پيش از مطرح كردن آن در كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا صورت مي گيرد.

متصدي امور رسانه اي سازمان اوقاف دانمارك در گفتگو با اسلام آن لاين اظهار داشت : اگر دادستان كل نيز در اين رابطه اقدامي صورت ندهد، آن را در كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا مطرح خواهيم كرد.

الازهر نيز متعهد شده است موضوع اين كاريكاتور را با سازمانهاي حقوق بشر اتحاديه اروپا مطرح كند.

"پيتر برويندت يورگنسن"، دادخواست مسلمانان را با استدلال اينكه انتشار اين كاريكاتورها توسط روزنامه جولند پست تحت قوانين دانمارك قابل مجازات نيست ، تأكيد كرد، حكم وي سياسي نبوده و با درنظرگيري حق آزادي بيان اين روزنامه صادر شده است.

اين در شرايطي است كه روز 14 دي ماه، نخست وزير دانمارك از مردم اين كشور خواست بدون ايجاد انزجارعليه مسلمانان يا ديگر اقليتهاي كشور، حق آزادي بيان را براي خود در نظر گيرند.

عبدالرحمان ابولبان، يك چهره برجسته مسلمان در دانمارك پيشتر اظهار داشته بود كه اقليت مسلمان دانمارك مي خواهند اين موضوع را در سطح بين الملل مطرح كنند.

مسلمانان دانمارك 180 هزار نفر تخمين زده شده اند كه اين تعداد 3 درصد از جامعه 4/5 ميليوني دانمارك را تشكيل مي دهند.