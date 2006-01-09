عوارض جلوگيري از قطع درخت افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ، در يكصد و سيزدهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر مشهد عوارض جلوگيري از قطع درختان سالم به ترتيب از مبلغ 100 و 200 هزار ريال به 200 و 400 هزار ريال افزايش يافت.

بر اساس اين مصوبه ، عوارض هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر 200 هزار ريال و عوارض هر سانتي متر مازاد بر يك متر نيز مبلغ 400 هزار ريال تصويب شد.

بنابرهمين گزارش ، بر اساس مصوبه شوراي شهر مشهد ، محدوده وصول عوارض فقط محدوده قانوني شهر است و مرجع وصول عوارض نيز شهرداري است. همچنين بهاي خدمات مربوط به سال 84 و عوارض مربوط به سال 85 است.

همچنين در مواردي كه به تشخيص شهرداري ، اگر شخصي به عمد اقدام به خشك و بي حاصل نمودن درخت سالم نموده باشد مشمول اين عوارض خواهد بود.