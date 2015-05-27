هفته جوان فرصتی برای بازخوانی مطالبات جوانان/اجرای۴۵۰ برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هماهنگی برنامه های بزرگداشت هفته جوان در استان با بیان اینکه امروز مسئله جوانان در کشور به خصوص در استان مورد بی توجهی مسئولان و برنامه ریزان دولتی قرار گرفته است افزود: اشتغال، بیکاری، نبود مسکن موجب بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات متعدد برای جوانان شده است.

وی با بیان اینکه جوانان به عنوان سرمایه های اصلی یک جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرند اظهارداشت: بزرگداشت هفته جوان فرصتی مناسبی برای شنیدن و پاسخ دادن مناسب به برخی از دغدغه ها و مطالبات جوانان است که باید از آن بهره کافی را برد.

بیرامی با اشاره به اینکه جوانان امروز ما به نشاط، امید، استقلال و اعتماد اجتماعی نیاز دارد افزود: این امر با ایجاد اشتغال، فراهم سازی زمینه ازدواج و رفع برخی مشکلات و نیازهای اجتماعی جوانان امکانپذیر است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، ترویج سبك زندگی ایرانی اسلامی و فرهنگ پهلوانی و اخلاق در ورزش، ترویج نماز، قرآن، عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منكر در حوزه ورزش و جوانان، فرهنگ ایثار و شهادت، ساماندهی امور جوانان از جمله اهداف و برنامه های این معاونت در سالجاری عنوان کرد.

بیرامی، پایش و تجمیع ظرفیت دستگاهها و غنی سازی اوقات فراغت جوانان، ارتقای مشاركت اجتماعی و ترویج باور و اعتماد به جوانان، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و حمایت از طرح های شاخص، تعالی خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه و گسترش و نهادینه كردن ابعاد شخصیتی و هویتی و نیز باورهای ملی و مذهبی جوانان از دیگر برنامه های این اداره کل در سال جاری برشمرد.

۴۵۰ برنامه مختلف بزرگداشت همزمان با هفته جوان برگزار می شود

بیرامی با بیان اینکه همزمان با بزرگداشت هفته جوان ۴۵۰ برنامه برگزار می شود ادامه داد: این برنامه ها توسط نهاد‌ها و ۳۶ دستگاه اجرایی استان احصا شده که در ۳۲ عنوان موضوعی در قالب ۱۳ جشنواره، ۴۰ همایش، ۲۲ دیدار، هفت کارگاه، ۲۶ مراسم و یادواره، پنج اردو و ۸۳ مسابقه فرهنگی ورزشی، چهارمورد نمایشگاه، ۱۰ مورد تجلیل از جوانان برگزار می شود.

وی با اشاره به مصادف بودن هفته جوان با رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی گفت: سمت و سوی بیشتر برنامه در راستای تبیین و شناخت ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی (ره) بوده که در این خصوص نیز ۱۸ مورد اعزام جوانان برای شرکت در مراسم ارتحال امام راحل صورت می گیرد.

بیرامی با تاکید بر مردمی و جوان محور بودن برنامه های هفته جوان اظهار داشت: دومین یادواره شهدای جوان استان نیز در هفته جوان امسال برگزار و علاوه بر آن جشن بزرگ این هفته در پارک ائللر باغی ارومیه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی افزود: همایش دو هزار نفری جوانان اشنویه برای پاکسازی رودخانه این شهرستان نیز در هفته جوان برگزار می‌شود که و علاوه بر آن احداث یک سالن ورزشی نیز در همین هفته آغاز می‌ شود.

بیرامی یاد آور شد: حضور جوانان در نماز جمعه، دیدار با جوانان نمونه استان، عطرافشانی مزار شهدا، نشست های تخصصی در حوزه های مختلف جوانان از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته جوان سال جاری است که نیازمند همکاری تمامی دستگاه های اجرایی هستیم.