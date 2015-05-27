به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیمردانی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مساجد یکی از بزرگترین پایگاههای مهم سیاسی و اجتماعی در کشور هستند، اظهار کرد:‌ قطعا نقش مهم مساجد در خدماتی که در زمان انقلاب و جنگ برای مردم انجام داده، بسیار پررنگ است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درباره کارکردهای اساسی مدنظر اسلام درباره مساجد، بحث‌ها و گفت‌و‌گوهای فراوانی می‌شود، گفت: مساجد یکی از بزرگترین پایگاه‌های فرهنگی کشور هستند و رسالت بسیار بزرگی را بر عهده دارند، ولی متاسفانه بعد از جنگ تحمیلی با توجه به هجمه‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در فضای مجازی از سوی رسانه‌ها و کشورهای غربی صورت گرفت، شاید کمی جوانان ما از مسجد فاصله گرفتند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های جدیدی را انجام دهیم. خوشبختانه افرادی که در کانون مساجد هستند، ضعیف عمل نکرده‌اند ولی باید در رفتارها یک بازنگری ویژه‌ای داشته باشیم و بدانیم که در عصر حاضر، مسئولیت مساجد چیست و پیرامون همان وظایف برنامه‌ریزی انجام دهیم.

علیمردانی تصریح کرد: ‌همانگونه که گفتم مسجد یکی از پایگاه‌های جمهوری اسلامی است و همواره در طول تاریخ برای مردم ما یک نقش اساسی و پررنگ داشته است. اما باید قبول کنیم که ارتباطات فرهنگی جهان را تبدیل به یک دهکده کرده و روی جوانان تاثیر گذاشته است ولی ما با این تغییرات، تغییر نکرده‌ایم و آسیب‌ها را شناسایی نکردیم.

وی افزود: باید با سرعت ارتباطات و فعالیت‌های خود را در راستای جذب جوانان برای حضور در مساجد بالا ببریم. این یک دغدغه اصلی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، بحث مدیریت فرهنگی را باید جدی بگیریم، ما باید یک متولی به‌روزرسانی علمی مساجد را داشته باشیم و این فقط مختص یک دستگاه نیست بلکه تمام دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ شود.

علیمردانی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم جوانان ما جذب مساجد شوند باید بحث به‌روز بودن را در اولویت قرار دهیم. یعنی به مساجد از نگاه علمی بنگریم و به نگاه‌های خود عمق ببخشیم. متاسفانه گاهی از نظر اعتباراتی که برای مساجد درنظر گرفته می‌شود حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به این که علما و روحانیونی که در مساجد هستند می‌توانند در جذب جوانان بسیار موثر باشند، گفت: سخنرانی‌کردن صرف کافی نیست، روحانی و امامی که در مسجد رفت و آمد می‌کند باید از نظر رفتاری هم الگو باشد، رسالت این عزیزان در حد یک شغل محدود نمی‌شود، بلکه بسیار عظیم‌تر و بزرگتر است و باید به نوعی رفتار کنند که در جامعه الگوی عملی باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وضع زندگی، رفتار و منش و تواضع امامان جماعت برای جوانان بسیار مهم است. آنها هر چقدر هم صحبت کنند ولی اگر به آنچه که می‌گویند، عمل نکنند، حرف‌هایشان در حد شعار برداشت می‌شود و برای کسی قابل باور نخواهد بود. مردم برای جذب در مسجد به رفتار افراد نگاه می‌کنند، شاید عالمی باشد که بسیار از نظر سطح علمی بالا باشد ولی تواضع نداشته باشد، همین عدم تواضع سبب می‌شود که جوانان به مساجد جذب نشوند.