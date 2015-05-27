آغاز دور جدید فروش ویژه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین یزدانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال مشتریان از خودرو "جی ۵" در سال‌های گذشته، برنامه افزایش تولید و عرضه این محصول در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا طرح فروش اقساطی این خودرو با گیربکس دنده ای، به تعداد محدود، برای نخستین بار آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به محدوده قیمتی معقول و منطقی این محصول و استانداردهای بالای آن، حجم تقاضا در سطح بازار نیز افزایش یافته و این شرکت تلاش خواهد کرد تا با برنامه ریزی دقیق در تولید، تقاضای موجود در سطح بازار برای این خودرو را پوشش دهد.

یزدانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضع عرضه خودرو لیفان ۶۲۰ اظهار داشت: فروش اقساطی این خودرو از مدت‌ها قبل متوقف شده بود اما در حال حاضر و همزمان با اعیاد شعبانیه طرح فروش اقساطی لیفان ۶۲۰ دوباره به مدت محدود آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در عین حال تلاش خواهیم کرد تا در راستای ایفای مسوولیت‌های خود در قبال مشتریان تسهیلات متنوع و جذاب را نیز ارائه دهیم، که از آن جمله می توان به کاهش قابل توجه کارمزد اقساط فروش خودرو "لیفان ایکس ۶۰" به عنوان یکی از خودروهای شاسی بلند ارزان قیمت در بازار ایران اشاره کرد. در همین راستا، باتوجه به استقبال از این خودرو در بازار، برای پوشش تقاضای بیشتری از مشتریان، فروش اقساطی بدون کارمزد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این مجموعه عرضه خودرو با هر گونه توان مالی مشتریان است، متذکر شد: در سال جاری، در کوتاه ترین زمان ممکن، خودروهای جدیدی را از خانواده لیفان و جی. ای. سی به سبد محصولات خود، اضافه خواهیم کرد.

معاون فروش کرمان موتور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمایندگی های‌مان در سراسر کشور آماده ثبت نام از متقاضیان خرید خودروهای "جی ۵" در مدل‌های دنده‌ای و اتومات، لیفان ۶۲۰ و لیفان ایکس ۶۰ به صورت نقد و اقساط هستند.