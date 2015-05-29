۴ هزار متر مربع فضای سبز در فرخ شهر ایجاد شد

مرتضی پیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار هزار متر مربع فضای سبز در فرخ شهر در منطقه مسکن های مهر این شهر ایجاد شده است، اظهار داشت: منطقه مسکن های مهر فرخ شهر از تازه ترین مناطق احداث شده در شهر فرخ شهر است که شهرداری درصدد این است که امکانات مناسب در این مناطق ارائه شود.

وی گفت: شهرداری توانسته است جدول کشی مناسب، ایجاد فضای سبز و محوطه سازی به نحو شایسته در مناطق مسکونی مهر ایجاد کند.

وی با اشاره به رضایت اهالی مسکن مهر فرخ شهر، گفت: ساکنین واحد های مسکن مهر فرخ شهر رضایت بالایی از ارائه خدمات شهرداری فرخ شهر در محل مسکن های مهر دارند.

شهردار فرخ شهر افزود: توسعه فضای سبز از اهداف مهم شهرداری فرخ شهر در سالجاری است و فضاهای جدید برای توسعه فضای سبز در این شهر در حال شناسایی است.

مرتضی پیرمحمدی گفت: در تلاش هستیم که نهال کاری بیشتری برای توسعه فضای سبز در این شهر داشته باشیم.