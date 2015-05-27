تولیدات محصولات قرآنی کم است/ لزوم افزایش تولیدات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: حجت الاسلام محمدرضا حشمتی در نشست با استاندار و مسئولان حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه بافت مذهبی و قرآنی استان بوشهر برای مردم شناخته شده است اظهار داشت: این استان ضمن اینکه دارای ظرفیتهای مهم قرآنی است از موسسات فعال و برجسته قرآنی نیز بهرهمند است.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان اوج فعالیتهای قرآنی است افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه قرآنی نگاه، عمق بخشی به این برنامهها دارد که درماه مبارک رمضان متبلور میشود.
حشمتی با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی در ماه مبارک رمضان علمیتر و هنریتر از ماههای دیگر میشود بیان کرد: نگاه این وزارتخانه به برنامههای قرآنی ویژه است که در ماه مبارک رمضان هنریتر و علمیتر میشود.
وی با تاکید بر توجه به افزایش تولیدات محصولات قرآنی خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی ظرفیتهای قرآنی در کشور، ولی تولید محصولات قرآنی بسیار اندک است که باید با برنامهریزی افزایش یابد.
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آشنایی با مفاهیم قرآنی و احادیث یکی از مهمترین ظرفیتهای ماه مبارک رمضان دانست و تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تدبر در قران کریم و مفاهیم قرآنی دراین ماه مبارک برنامهریزیهای مهمی دارد.
حشتمی با بیان اینکه توجه به مفاهیم، فرهنگ قرآنی هر منطقه را کامل میکند گفت: نگاه دولت به قرآن کریم نگاه عمق بخشی فرهنگی و توجه به مفاهیم قرآنی است.
وی تاکید کرد: اجرای طرحهای تدبر در قرآن کریم، تفسیر و فهم قرآنی از اولویتهای این وزارتخانه است که این مهم در توسعه فهم قرآنی به جامعه کمک میکند.
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