۲ اسمارت فون عجیب معرفی شد/ خاصیت ضدعفونی خون تمساح

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت اخبار متفاوتی در حوزه فناوری منتشر شدند تا گواهی برای پیشرفت در این حوزه باشند اما خبرهایی مانند«ساخت باتری اسمارت فون با ته سیگار»، «رونمایی از نخستین پهپاد هیدروژنی جهان»، «رفع آلودگی هسته‌ای فوکوشیما با کمک دوربین اشعه گاما» و ... بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفتند.

* ساخت باتری اسمارت فون با ته سیگار

استعمال دخانیات و مصرف سیگار تبدیل به یکی از معضلات مهم جهانی شده که نه تنها هر ساله با افزایش قابل توجهی روبرو است بلکه بر تعداد قربانیان آن نیز افزوده می شود. محققان دانشگاه ملی سئول معتقدند، با استفاده از ته سیگارها می توان به ماده مناسب تری برای ذخیره انرژی دست پیدا کرد تا منبع متفاوتی از انرژی را در اختیار داشت.

ماده اصلی در این فرآیند cellulose acetate fibres نام داشته که در فیلترهای ته سیگار وجود دارد. فیبرهای سلولاز استات در هنگام استنشاق سیگار برخی از ریز ذرات خود را نگه می دارند. اما محققان با استفاده از فرآیندی با نام pyrolysis می توانند فیبرها را از ریز مواد جدا کرده تا دوباره بتوانند از آن استفاده کنند. کربن استفاده شده در فیلترهای سیگار به علت سطح وسیع از قدرت بالای ذخیره انرژی برخوردار است.

پرفسور Yi سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید :« در این روش فیلترهای موجود در ته سیگارها را به یک سیستم سه الکترودی متصل کردیم تا میزان کیفیت و همینطور شارژ سنجیده شود. نتایج تحقیقات نشان داد که فیلترها بسیار بهتر از graphene یا nanotube عمل می کنند.»



* رونمایی از نخستین پهپاد هیدروژنی جهان

درحالی که پهپادها روزبه روز کارایی بیشتری پیدا می کنند اما همواره با یک چالش بزرگ همراه بوده اند و آن محدودیت انرژی ذخیره شده برای ادامه پرواز آنهاست.

باتری ها ظرفیت بسیار محدودی دارند و اگر قرار باشد بر تعداد آنها نیز افزوده شود آنگاه پهپاد جایی برای برخاستن از زمین نخواهد داشت.

حالا پهپاد جدیدی ساخته شده که طراحان آن برای غلبه بر این مشکل به سراغ سلولهای سوختی هیدروژنی رفته اند. به بیان دیگر پهپاد جدید آنها با تکیه بر سوختی به نام هیدروژن به راحتی به پرواز درآمده و مسافت به مراتب بیشتری را طی می کند.

این فناوری جدید توسط مهندسان شرکتی موسوم به Horizon Unmanned Systems در آمریکا ارایه شده و نظر بسیاری از کارشناسان فنی را هم به خود جلب کرده است.



* ساخت آنتی بیوتیک‌های آینده با خون تمساح

تمساح، یکی از حیوانات درنده خویی است که برای حفاظت از حریم خود به کرات متحمل آسیب ها و همینطور صدمات جدی می شود و از سوی دیگر زیستگاه این حیوان مملوء از باکتری های مختلف است اما بدن تمساح در برابر انواع بیماری ها و زخم ها واکنش های سریعی نشان داده و بهبودی سریع حاصل می کند.

محققان معتقدند از سیستم بدنی و خونی تمساح می توان برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های عفونی بهره برد.

راز سیستم ایمنی قدرتمند تمساح ها را می توان در آنزیم هایی دانست که در خون آنها وجود داشته و با پپتیدهای ضدمیکروبی کاتیونی یا CAMP ترکیب می شوند. این آنزیم ها به تنهایی قادر به مقابله با ۲۳ نوع باکتری مختلف از جمله ویروس HIV هستند.

مطالعات محققان نشان می دهد که CAMP موجود در بدن تمساح ها می تواند مانع از ورود بیماری هایی مانند E.coli، sepsis و مسمویت های غذایی و همینطور عفونت های پوستی شود.



* پیشرفته ترین زانوی بیونیکی جهان ساخته شد

این فناوری جدید که از آن به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای پزشکی نوین یاد می شود توسط محققان شرکتی در ایسلند موسوم به Össur ارایه شده است. این شرکت تخصص ویژه ای در طراحی و ساخت اندامهای بیونیکی فوق پیشرفته دارد.

این زانوی بیونیکی از حسگرهای تعبیه شده در آن برای ارسال سیگنالهای بیسیم به ریزرایانه درون خود استفاده می کند. در نتیجه امکان استفاده از قدرت مغز برای اعمال کنترل بر آن توسط فرد معلول فراهم می شود و نکته جالب توجه این است که این فرآیند در لحظه بوده و به مراتب سریعتر از فناوری های مشابه قبلی است. درنتیجه فرد استفاده کننده این توانایی را پیدا می کند تا حرکات و واکنشهای طبیعی تری ارایه کند.



*لنز بیونیک با دیدی سه برابر چشم سالم از راه رسید

عینک یا لنزهای طبی واژه های نه چندان خوشایندی برای افرادی هستند که مجبورند از این ابزارها برای افزایش دید خود استفاده کنند. اکنون محققان کانادایی از ساخت لنز تماسی متفاوتی خبر داده اند که می تواند تحول عظیمی را در این عرصه به دنبال داشته باشد.

دکتر گارث وب محقق کانادایی موفق به ساخت لنز بیونیک Ocumetics Bionic Lens شده که می تواند دید اشخاص را متحول کند. این لنز برخلاف لنزهای طبی بایستی با عمل جراحی در چشم قرار گرفته و پس از این عمل دید اصلاح می شود.

در این روش، لنز بیونیکی درون سرنگی از محلول سالین قرار گرفته و سپس به چشم بیمار تزریق شده و پس از باز شدن آن، شخص بینایی سه برابر بهتر از چشم سالم خواهد داشت.



* مقاوم ترین تلفن همراه جهان ساخته شد

این تلفن همراه که ظاهری جذاب دارد، توسط شرکت Kyocera طراحی و ساخته شده و بیشتر به عنوان محصولی که قابلیت استفاده در زیر آب را دارد معرفی شده است.

این شرکت از مدتها پیش استراتژی طراحی و تولید محصولات مناسب برای استفاده در شرایط سخت و دشوار را دنبال می کند و حالا در تازه ترین محصول این نگرش، تلفن همراه Torque G۰۲ را به بازار ژاپن معرفی کرده است.

شرکت ژاپنی Kyocera مدعی است که این محصول، نخستین تلفن همراه ضد آب واقعی در جهان به شمار می آید که حتی می توان از آن در زیر دریا نیز استفاده کرد.

این شرکت اعلام کرده که محصول جدیدش جدای از آنکه منطبق با استانداردهای سرسختانه نظامی طراحی و ساخته شده و نسبت به گرد و غبار و شوکهای محیطی مقاوم است، قابلیت استفاده در زیر آب و حتی آب شور اقیانوس را هم دارد. از این رو می توان از آن به عنوان ابزاری سودمند جهت تصویربرداری در زیر آب اقیانوس استفاده کرد.

نکته جالب توجه اینجاست که این تلفن همراه از نرم افزار به خصوصی در قسمت دوربین بهره می برد که با قرار گرفتن در زیر آب اقیانوس، رنگها را به خوبی تفکیک می کند.



* ورود واقعیت مجازی به نبردهای واقعی

BAE Systems به دنبال روشی است تا بتواند واقعیت افزوده را به میدان نبرد وارد کند. این سیستم جدید قادر به تطبیق اطلاعات مجازی در دنیای واقعی است. این کمپانی معتقد است در بیست سال آینده قادر خواهیم بود تا از این سیستم در لنز یا یک عینک فشرده استفاده کنیم. BAE با کمک دانشگاه بیرمنگام انگلیس در حال فعالیت بر این پروژه است که در آینده می تواند در میدان های جنگ کاربرد داشته و در شرایط اضطراری و برای نجات و حفظ جان انسان ها کاربرد داشته باشد.

در تصاویر اولیه ای که از این سیستم منتشر شده، سیستمی مانند Oculus Rift بر چشمان کاربران دیده می شود که دیدی وسیع و گسترده از دنیای واقعی را در کنار تصاویر، ویدئوها و ا طلاعات مختلف مجازی نمایش می دهد.



* سریعترین بالگرد نظامی جهان ساخته شد

این بالگرد فوق مدرن توسط گروهی از مهندسان علوم نظامی در آمریکا ساخته شده و به تازگی نیز نخستین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت در فلوریدای این کشور انجام داد.

این فناوری جدید S-۹۷ Raider نام دارد و گفته می شود نسل بعدی بالگردهای نظامی با قابلتیهای ویژه پروازی در ارتش آمریکا خواهد بود.

بدون شک مهمترین ویژگی این بالگرد سرعت زیاد آن است. S-۹۷ Raider توانایی پرواز با حداکثر سرعت ۴۴۴ کیلومتر بر ساعت را دارد که این مهم به واسطه پیشرانه مخصوصی به دست آمده که در سیستم موتوری آن تعبیه شده است.

به گفته مهندسانی که این فناوری جدید را ارایه کرده اند، اگر همه چیز بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته به پیش رود، دستیابی به حداکثر سرعت ۴۴۴ کیلومتر در این بالگرد در آزمایشاتی که قرار است ماههای آینده صوت گیرد دور از ذهن نخواهد بود.

آنها این بالگرد را به گونه ای طراحی کرده اند که در گردش به چپ و راست و حرکت عقب گرد نیز سرعت قابل توجهی داشته باشد. این ویژگی مهم آن را از گزند شلیکهای زمینی در امان نگاه می دارد.

از آن گذشته چالاکی قابل توجهی S-۹۷ Raider موجب شده تا بتوان آن را گزینه ای مناسب جهت به کارگیری در حملات نظامی در نظر گرفت.