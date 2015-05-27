انتساب هر اثری به مرحوم آیت الله مهدوی کنی بدون کسب مجوزممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله مهدوی کنی طی اطلاعیه ای نشر هرگونه اثری منتسب به آن مرحوم بدون کسب مجوز لازم از این دفتر را ممنوع اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولاسیّما علی بقیه اله عجل الله فرجه و جعلنا من خیرانصاره

با سلام و تحیّات شعبانیه به عموم مردم شریف و امّت وفادار و بویژه به ارادتمندان به فقیه مجاهد و عالم پارسا و سیاستمدار صادق مرحوم آیت ا... مهدوی کنی ره و التماس دعای خیر در آستانه ایام اله نیمه شعبان و سالگرد ارتحال امام الشهداء به استحضار خواهران و برادران ایمانی می‌رساند:

حفظ نظام که از اهم واجبات است در غیاب بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و یاران با وفایش، در گرو صیانت از سیره و مشی و افکار موسسان مجاهد و صادق آن است. چندی است در فقدان یار دیرین امام و رهبری و از بنیانگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت آیه الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه بسر می بریم و همچون جمیع علاقمندان به انقلاب اسلامی و گذشته و آینده آن دغدغه حفظ و نشر این اندیشه ها و آثار را داریم. از سویی دیگر توسعه روزافزون رسانه ها و ابزارهای ارتباطاتی و نشر و اشاعه اطلاعات واقعیتی است که در عین بهره‌مندی از فرصتهای پدید آمده نباید آثار و تبعاتی منفی به دنبال داشته و در نقض و نفی و تضعیف سیره نظری و عملی بزرگان نظام و مواریث انقلاب استفاده شود و یا دستاویزی برای استفاده ابزاری از اندیشه ها و آراء یاران امام ره شود.

آنچه در ایام اخیر و با انتشار مکتوبی منتسب به مرحوم آیت ا... مهدوی کنی رضوان اله علیه اتفاق افتاد بلاشک با مشی و سیره دینی و سیاسی ایشان که هماره بر وحدت و یکپارچگی نیروهای نظام و انقلاب تاکید داشتند تناسبی نداشت وبا این مقدمه به استحضار عموم اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای سیاسی و اجتماعی، دانشگاهها، حوزه‌ها ، گویندگان، محققان ، نویسندگان محترم و اصحاب رسانه می‌رساند:

در چارچوب قوانین رسمی انتساب، چاپ، نشر و هرگونه بهره برداری رسانه ای از آثار مکتوب و صوتی و تصویری مرحومآیت ا... مهدوی کنی بدون کسب مجوز از دفتر تنظیم و حفظ و نشر آثار ایشان ممنوع است. علاقمندان نیز جهت اطلاع از صّحت و سقم استناد به مکتوبات و بیانات معظم له می توانند با این دفتر تماس حاصل فرمایند. بدیهی است چاپ و نشر هرگونه کتاب، مقاله، محتوای صوتی-تصویری و انتشار و نسبت دادن هر اثری به ایشان بدون تأیید این دفتر، غیرقانونی و قابل تعقیب خواهد بود.

ضمن تشکر از همه بزرگوارانی که با مساعدتها و دقت نظر فرصت صیانت از اندیشه و شخصیت آن فقیه مجاهد، عالم پارسا و سیاستمدار صادق را فراهم کرده‌اند از عموم مومنین و ارادتمندان به مقام فقاهت و علم و فضیلت و تقوی و محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برای جمع آوری و بسط و اشاعه آثار آن مرحوم، دعوت شده و تقاضا دارد در خصوص آثار و اندیشه‌های این عالم با تقوی و ورع – که در انتشار آراء خودشان احتیاط و تقوی و دقت زائدالوصفی به خرج می‌دادند – با احتیاط و ورع عمل کنند و بر شأن و جایگاه اینگونه سرمایه‌های مقدس و ارزشمند بیفزایند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

دفتر تنظیم و حفظ و نشر آثار آیت ا... مهدوی کنی ره

۱۳۹۴/۳/۵ - ۷ شعبان المعظم ۱۴۳۶