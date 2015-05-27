به گزارش خبرگزاری مهر؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت حضرت ولی عصر(عج) و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام(ره) در آستانه فرارسیدن چهاردهم خرداد گفت: حضرت امام خمینی(ره) برای امت ما رمز استقامت و عزت بود و مجموعه خصایص و ویژگی های ایشان برای تمام مردم و بویژه مسئولان ما الگویی جاودان است.

رئیس قوه قضاییه دلسوز مردم بودن، صداقت در مواجهه با مردم، تلاش برای حفظ عزت و کرامت مردم، شجاعت و تدبیر را در کنار علم و فضل و جهاد در برابر ظالمان از ویژگی های برجسته حضرت امام(ره) توصیف کرد و افزود: تمام این ویژگی ها و خصایص از معنویت و عبودیت حضرت امام(ره) و اتکال به ایمان و معرفت الهی ریشه می گرفت.



رهنمودهای امام(ره) چراغ راه نظام اسلامی

آیت الله آملی لاریجانی سخنان و رهنمودهای حضرت امام(ره) را چراغ راه و مسیری روشن برای ادامه حرکت نظام اسلامی و در برگیرنده مضامینی ماندگار توصیف و تاکید کرد: سخنان و تعالیم حضرت امام(ره) هنوز که هنوز است زنده و تازه باقی مانده است.

رئیس قوه قضاییه به استقامت و مجاهدت حضرت امام خمینی(ره) در مقابل استکبار اشاره کرد و گفت: حضرت امام(ره) عزت و سربلندی را همواره در سایه اتکال به خداوند متعال و تبعیت از پیامبراکرم(ص) و ائمه(علیهم السلام) می دانست و بر این اساس ایشان سرآمد مجاهدان روزگار ما بود و اکنون نیز هر آن کسی که مدعی ادامه دادن راه حضرت امام(ره) است باید در عمل تابع راه ایشان باشد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: امروز کسانی به حضرت امام(ره) نزدیکتر هستند که تابع راه و روش حضرت امام(ره) در استکبار ستیزی و تاسی به معنویات باشند.

رئیس دستگاه قضا افزود: تنها با سخن گفتن نمی توان خود را به حضرت امام(ره) نزدیک دانست؛ باید عمل را سنجید و دید که آیا این افراد، اعتقادی مانند حضرت امام(ره) دارند و شخصیت و عزتی را که حضرت امام(ره) برای مردم قائل بود را می­ پذیرند و آیا با اتکال به خداوند متعال از سرزنش و تهدید مستکبران نمی هراسند؟



مقام معظم رهبری موجب سربلندی نظام

آیت الله آملی لاریجانی وجود مقام معظم رهبری و رهبری ایشان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) را نعمتی بزرگ برشمرد و گفت: بحمدالله راه و روش مقام معظم رهبری همان راه و مسیر حضرت امام خمینی(ره) بوده است و معنویت، شجاعت، خلوص و صداقت در برابر مردم و استکبارستیزی ایشان موجب سربلندی نظام اسلامی و عبور با سلامت و صلابت جمهوری اسلامی از سختیها، فشارها، توطئه­ ها و فتنه­ ها شد.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: مردم ما از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اخلاص و معنویت می­ بینند و به خوبی می دانند که اگر تدبیرهای ایشان نبود امروز اقتدار، امنیت و آرامش کشور در ابعاد مختلف هم نبود و همین است که مردم ما با ایشان رابطه ­ای عاطفی و عمیق برقرار کرده­ اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: گرچه بعد از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) کشور با چالش­های مختلفی روبرو و فشارهای بیرونی و درونی زیادی بر نظام وارد شد و حتي کسانی در داخل کشور در باطن، انقلاب و ولایت فقیه را قبول نداشتند ولی مدعی گام برداشتن در مسیر حضرت امام(ره) بودند اما مقام معظم رهبری با درایت و شجاعت مسیر را روشن کردند و با تمام وجود برای حفظ انقلاب مایه گذاشتند و مردم با بصیرت ما نیز این مجاهدت ها را دیدند و شاکر این نعمت عظیم الهی هستند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تمام کسانی که به مقام معظم رهبری نزدیک می­ شوند به شخصیت والای ایشان بیشتر پی می­برند، گفت: اگر مقام معظم رهبری به عنوان محور و اساس پیشبرد و رهبری نظام نبودند، اوضاع کشور و انقلاب اسلامی همراه با امنیت و آرامش و ثبات پیش نمی رفت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: عاقبت برخی نهضت­های اسلامی که در سالهای اخیر رخ داد، پیش روی ماست و می بینیم که چگونه با وجود حضور مردم در صحنه، به دلیل فقدان رهبری مناسب و منسجم به مشکلات اساسی برخوردند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای و لزوم حمایت همدلانه از تیم مذاکره کننده و در عین حال نظارت دقیق بر عملکرد این تیم از سوی مردم و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: عزت، امنیت و اقتدار مردم با هیچ چیز قابل مقایسه و معارضه نیست و تیم مذاکره کننده نیز که فرزندان این ملت هستند به خوبی به این مسئله واقفند و باید مراقب فریبکاری و زیاده خواهی دشمن باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت پیشبرد مذاکرات در چارچوب سیاست­ها و خطوط قرمز نظام اظهار کرد: مردم نمی پذیرند که حاصل سالها تلاش و مجاهده در راه دستیابی به دانش و فناوري صلح آمیز هسته­ ای با زیاده خواهی دشمن و فریبکاری آنان از بین برود.



تکیه بر استعداد و توان داخلی مردم

رئیس قوه قضاییه تکیه بر استعداد و توان داخلی مردم و جوانان کشور را تنها راه مقابله با زیاده ­خواهی دشمن دانست و گفت: طرف­ های مذاکره کننده ایران باید بدانند که یک مجلس بیدار و آگاه در کنار مردم با بصیرت و رهبری هوشیار و مقتدر و معتقد به صلابت و اقتدار مردم پشت این مذاکرات و ناظر به آن هستند و دشمنان خیال نکنند که مردم ما گرفتار مشکلات شده­ اند پس حاضرند به هر نوع مذاکره ­ای تن بدهند!

رئیس قوه قضاییه افزود: تیم مذاکره کننده با چشم پوشی از امید بستن به فرصت­ها و قدرت­هایی که ممکن است در قبال مذاکرات و پس از آن حاصل شود، باید از قدرت، استعدادها و توان داخلی و حضور همیشگی مردم در دفاع از انقلاب به عنوان پشتوانه مذاکرات بهره ببرند.

آیت الله آملی لاریجانی با تبریک به رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مناسبت انتخاب مجدد در این مناصب، خواهان نظارت دقیق مجلس بر مذاکرات و در عین حال توجه به مصالح ملی کشور در روند مذاکرات شد و تاکید کرد: مجلس در مقام نظارت بر خطوط قرمز مذاکرات باید تلاش کند اما باید تیم مذاکره کننده را تضعیف نکنیم چرا که مصالح ملی بر هر چیزی مقدم است.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر جایگاه رفیع مجلس و در راس امور بودن آن، افزود: توهين به تيم مذاكره كننده و يا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس با تیم مذاکره کننده هیچ کمکی به روند مذاکرات نمی­ کند و وجهی ندارد و امیدواریم توصیه ­های مشفقانه در خصوص حمایت از مذاکرات و همدلی در این زمینه مورد پذیرش واقع شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با محکوم کردن کشتار شیعیان یمن و عربستان، گسترش فعالیت­های تروریستی و ظهور گروه­های افراطی را برخاسته از نظرات افراطی برخی مفتی­های سعودی از جمله مباح دانستن خون شیعیان توصیف کرد و با ابراز تاسف از چنین دیدگاه ­هایی گفت: تفکرات ارتجاعی سلفی ها برخاسته از تفکرات برخی مفتی های سعودی است که البته خطرناک است و موجب اعمال غیر عقلانی و وحشیانه به اسم اسلام علیه مردم بی دفاع و مظلوم می شود.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از عملکرد دو گانه غربی­ها در قبال حقوق بشر به چشم پوشی آنان بر جنایت­های سعودی­ ها در یمن اشاره و تصریح کرد: این همه نفاق در حرف و عمل درباره حقوق بشر قابل توجیه نیست و نتیجه ­اش به خاک و خون کشیده شدن مردم در یمن، عراق و سوریه است؛ گرچه با بیداری مسلمانان دود این اقدامات غیر انسانی در نهایت به چشم خود این دولت ها خواهد رفت.



انتظار فرج افضل عبادات است

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با تبریک مجدد فرارسیدن نیمه شعبان با اعلام اینکه در باب انتظار فرج روایات متعددی ذکر شده که مضمون آنها فضلیت عظیم انتظار فرج و يا اينكه انتظار فرج افضل عبادات است گفت: با توجه به این فضلیت عظیم باید پرسید که انتظار فرج چیست و چه اسرار و معارف عمیقی در آن نهفته است که افضل عبادات می­ شود.

رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا امام عصر(عج) واقعا غایب است و یا امام حاضر است و ما در حجاب هستیم افزود: در واقع امام چه امام عصر(عج) و چه همه ائمه ­ای که از دنیا رفتند حی و حاضرند و این ما هستیم که در غیبت و حجاب به سر می بریم!

آیت الله آملی لاریجانی با قرائت آیاتی که در آن از ائمه به عنوان نورالله تفسیر شده است اظهار کرد: در آیاتی مانند «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»، «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ» و «الله نور السموات والارض» نور خداوند متعال به نور امام تفسیر شده است و آیا مگر می شود نور خداوند در غیبت و حجاب باشد، نور خدا و به تبع آن نور امام همه جا هست و این ماییم که در حجابیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به ذکر روایتی از کتاب حجت اصول کافی اشاره کرد و گفت: این روایت را «ابی خالد کابلی» از امام محمد باقر ابا جعفر (علیه السلام)‌ در تفسیر این آیه شریفه: «فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَنْزَلْنا» نقل می­ کند و از ایشان می پرسد آن نور چیست که در این آیه به آن اشاره شده است؛ امام در جواب اباخالد می‌فرماید: «یا أبا خالد النور و اللّه الأئمّة من آل محمّد صلی اللّه و علیه و آله وسلم الی یوم القیامة» امام قسم یاد می‌کند که این نور که در این آیه هست، نور ائمه‌ای از آل محمد(ص) الی یوم القیامه است و بعد قسم‌های متعدد دیگری مي‌آورد از جمله اینکه «و هم و الله نور الله الذي أنزل» به خدا قسم ائمه آن نوری هستند که خداوند نازل کرده است «و هم و الله نور الله في السماوات و الأرض» به خدا قسم ائمه نور خداوند بر آسمانها و زمین هستند، «واللّهِ يَا أَبَا خَالِدٍ لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَرُ مِنَ الشّمْسِ الْمُضِيئَةِ بِالنّهَارِ» اباخالد به خدا قسم نور امام در قلوب مومنین از نور خورشیدی که تابنده هست بیشتر است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این روایت،‌ هم آیات را تفسیر می‌کند، هم راه را نشان می‌دهد تصریح کرد: امام (ع) در ادامه می‌فرماید که: «وَ هُمْ وَ اللّهِ يُنَوّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ» ائمه به خدا قسم قلوب مومنان را نورانی می‌کنند «وَ يَحْجُبُ اللّهُ عَزّ وَ جَلّ نُورَهُمْ عَمّنْ يَشَاءُ فَتُظْلَمُ قُلُوبُهُمْ» خداوند عزوجل از هر کس که بخواهد نور را بر می دارد و به دنبال آن قلب‌هايشان تاريك مي‌شود «وَ اللّهِ يَا أَبَا خَالِدٍ لَا يُحِبّنَا عَبْدٌ وَ يَتَوَلّانَا حَتّى يُطَهّرَ اللّهُ قَلْبَهُ» ابا خالد به خدا قسم جز این نیست که وقتی عبد به ما محبت داشته باشد و ولایت ما را پذیرفته باشد قلب او را مطهر و پاکیزه می‌کند «وَ لَا يُطَهِّرُ اللَهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّي‌ يُسَلِّمَ لَنَا» خداوند قلب هیچ عبدی را طاهر و پاکیزه نمی‌کند مگر اینکه تسلیم ما باشد «فَإِذَا كَانَ سِلْماً لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِيدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَكْبَر»ِ و اگر کسی با ما سلم شد خداوند در روز قیامت از حساب شدید و فزع بزرگ روز قيامت به سلامت و امن خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا افزود: این روایت عجیب، از بعد هستی‌ شناسانه، به ما می‌گوید امام کجای این عالم ایستاده و به لحاظ انسان شناسانه می‌گوید که انسان چگونه می­ تواند و باید به این نور تقرب پیدا کند؟

آیت الله آملی لاریجانی در پایان گفت: از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم این راه را برای ما باز کند تا قدر تعالیم ائمه(ع) را بشناسیم و بايد بدانیم حال که راه روشن است خیلی حسرت دارد اگر از این راه دور بیفتیم و لذا به خداوند متعال عرض می‌کنیم که «اَللّـهُمَّ اَرِنیِ الطَّلْعَهَ الرَّشیدَهَ وَ الْغُرَّهَ الْحَمیدَهَ وَامْنُنْ عَلَیْنا بِرِضاهُ وَ هَبْ لَنا رَاْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ، وَ دُعاءَهُ وَ خَیْرَهُ».

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی در خصوص ساماندهی ستاد دادگستری کل استان­ها ادامه یافت.