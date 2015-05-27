به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان مسابقه دو تیم نفت مسجد سلیمان و سپاهان اصفهان در هفته بیست و نهم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم نفت مسجد سلیمان تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا منفجره، ورود به زمین مسابقه و شکستن صندلی‌ها و پرتاب به داخل زمین که سبب وقفه ۱۰ دقیقه‌ای برگزاری بازی شد، صورت گرفت.

با توجه به تکرار تخلفات ذکر شده در رقابتهای قبلی این تیم، تیم نفت مسجد سلیمان به برگزاری سه مسابقه بدون حضور تماشاگر به عنوان میزبان و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری طبق بند یک ماده ۶۹ باید ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند که رای صادره قطعی است.