دولت برای فرجام نامعلوم مذاکرات با آمریکا نقطه پایانی مشخص کند

به گزارش خبرگزای مهر، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر تأسی به منویات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای، ضرورت پرهیز از ساده انگاری سیاسی و لزوم هوشمندی در ادامه مذاکرات با ۵+۱ را خواستار شدند.

متن کامل بیانیه به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيطانُ يُخَوِّفُ أَولِياءَهُ فَلا تَخافوهُم وَخافونِ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ (آل عمران: ۱۷۵)



این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بی‌اساس) می‌ترساند. از آنها نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید!



«ما اجازه نمی‌دهیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندان در هر رشته‌ی حسّاس و مهمّی، اندک‌اهانتی بشود. من اجازه نمی‌دهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملّت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده‌اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند.» (بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام ۳۰/۲/۱۳۹۴)



«من نمی فهمم مذاکره در زیر شبح تهدید چه معنایی دارد؟ مذاکره کنیم زیر شبح تهدید! مثل اینکه یک شمشیری بالای سر [ما باشد]. ملّت ایران این‌جوری نیست. ملّت ایران مذاکره‌ی زیر سایه‌ی تهدید را برنمی تابد.» (بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور۱۶/۰۲/۱۳۹۴)



در شرایطی که انقلاب اسلامی ایران در حال عبور از پیچ بزرگ تاریخی با پدیده ای مهم و حساس چون مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ و تحولات منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی امریکا و متحدان غربی – عربی علیه کشورهای مسلمان عراق، سوریه و یمن همراه شده است و جنگ بین گفتمان اسلام ناب محمدی (ص) و انقلاب اسلامی با "جاهلیت مدرن" درعرصه‌های نوینی آشکارتر گردیده است ودر حوزه داخلی و ملی ضرورت سرلوحه قرار دادن شعار راهبردی و کلیدی سال ۹۴ "دولت و ملت همدلی و همزبانی" اهمیت مضاعفی یافته است. اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) با تأسی به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) امام خامنه ای عزیز در آیین میثاق پاسداری دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در۹۴/۲/۳۰ اهتمام به ملاحظات و نکات زیر را در وضعیت خطیر کنونی رهگشا و ضروری می دانند:



یکم. دشمن با یک سناریوی مشخص و مؤثر از چندین سال قبل، جنگ تمام عیار اقتصادی را با هدف «فلج کردن» پایه های اقتصاد ایران آغاز کرده است. تحریم ها با هدف گرفتن معیشت عامه مردم، به دنبال ایجاد نارضایی گسترده از نظام و جداکردن بدنه عمومی مردمی حامی جمهوری اسلامی است. دشمن انتظار داشت تا فشار اقتصادی ناشی از نیش تحریم، مردم را در مقابل نظام قرار داده و منجر به تغییر رفتار و در وهله بالاتر به تغییر نظام شود. مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۸ با شعار «اصلاح الگوی مصرف» وجهه اصلی دولت و ملت را به سمت اصلاح وضعیت اقتصادی نظام رهنمون می کردند؛ ولی تأنّی و تعلل در توجه مکفی به این رهنمودها توسط دستگاه های اقتصادی، منجر به دست اندازی آمریکا و غرب به زندگی عمومی مردم شد.



دوم. کارشناسان مختلف اقتصادی داخلی و خارجی متفق القول هستند که تأثیر تامّ تحریم های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران، اندک و قابل نادیده گرفتن است. علت اصلی ضربه پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها، ایرادهای ساختاری چون وابستگی بیش از حد بودجه به درآمد نفتی و نیز وابستگی درآمدهای خارجی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا بوده و متأسفانه همچنان هست. لذا راه اصلاح وضعیت عمومی اقتصادی کشور، اصلاح بنیادین اقتصاد، از طریق اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر مردمی کردن اقتصاد کشور و مبارزه واقعی با فساد خواهد بود؛ اقتصادی که در آن کار و سرمایه ایرانی، اولویتی مرجّح بر استفاده از سرمایه گذاری های خارجی دارد. پیوستگی مجدد اقتصاد ایرانی به استفاده از منابعی که مدیریت آنها در خارج از کشور است، اشتباهی راهبردی بوده که تأثیرگذاری تحریم ها را بیشتر می‌کند.



سوم. دولت یازدهم در میانه‌ی چنین جنگی، کار خود را با استراتژی «گرفتن حربه تحریم از دشمن» آغاز کرد. سیاست گذاران دولت معتقدند، امکان هایی برای ایجاد تغییر رویه در اردوگاه دشمن وجود دارد که تاکنون تجربه نشده اند. روش اساسی دولت، برای رسیدن به این هدف، ایجاد اعتمادسازی بین المللی نسبت به ماهیت و جزئیات برنامه هسته ای ایران است. مذاکرات مکرر تفصیلی تیم مذاکره کننده ایرانی با گروه ۵+۱ و مذاکرات مستقیم با آمریکایی ها پس از تصدی دولت، به سرعت آغاز شد.



دولت و مذاکره کنندگان با علم به ظالمانه بودن مطالبات خواسته شده از ایران در مذاکرات، جهت اثبات حسن نیت خود و گرفتن بهانه از دست دشمن، بدون هرگونه توافقی، گسترش فعالیت ماشین‌های غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در سایت فردو متوقف کردند. این فناوری، پس از امتناع غربی ها جهت فروش میله سوخت ۲۰درصد به ایران، جهت رفع نیاز رآکتور تحقیقاتی و پزشکی تهران، توسط شهید دکتر مجید شهریاری به دست آمده بود. یکی دیگر از تعهدات ایران، متوقف کردن راه اندازی کارخانه آب سنگین اراک است. این دو دستاورد صنعتی، اهمیتی در تراز تاریخ صنعت و تکنولوژی ایران و جهان دارند که با همت و نبوغ دانشمندان ایرانی به دست آمده بودند.



چهارم. پس از حدود یک سال و نیم، برای دومین بار ایران و ۵+۱، در شهر لوزان سوئیس، به بیانیه مشترکی رسیدند که توسط وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران و مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت شد، تا معلوم گردد، ایران بنا دارد تا مجتمع غنی سازی فردو را از یک سایت غنی سازی هسته ای به یک سایت تحقیقاتی تبدیل کند. این مجتمع عظیم صنعتی، با توجه به تهدیدهای مکرر دشمنان ملت ایران، مبنی بر بمباران تأسیسات هسته ای ایران، در اعماق زمین ساخته شده است. هر چند بازرسان آژانس انرژی هسته ای همچون دیگر مجتمع های هسته ای، دسترسی نظارتی کافی داشته و دارند. تعهد دیگری که برای ایران در این بیانیه مطرح شده، مضیّق شدن و تحت نظارت درآمدن امکان تحقیق و توسعه در خصوص صنعت هسته ای است: «تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد».



در مقابل، دولت ایران منطقاً انتظار داشت در دو توافق نامه ژنو و بیانیه لوزان، تعهدات متقابلی که برای آمریکایی ها و غربی ها نوشته شده، اعمال شوند. اما آزادشدن بخش ناچیزی از اموال بلوکه شده ایران در غرب، برای مصارفی که طرف غربی مشخص کرده است، تنها عنوانی بود که درطی چندین ماه با اما و اگرهای فراوان انجام شد. برداشته شدن حداقل تحریم های بانکی، مالی و نفتی به انجام نرسید.



پنجم. در توافق نامه ژنو سال ۱۳۹۲ بنا بود، تا تحریم ها در وضعیت فعلی متوقف شده و تحریم-های متعددی همچون تحریم بیمه، پتروشیمی، کشتیرانی و مانند آن برداشته شود، که تاکنون محقق نشده است. آمریکایی ها و غربی ها مثل همیشه، با خلف وعده و پیمان‌شکنی، سهم اندکی از تعهدهای خود را در قبال ایران انجام دادند. این مسأله، بارها و بارها از سوی رئیس جمهور محترم و تیم مذاکره کننده هسته ای یادآوری شده است. این در حالی است که در گزارش های مکرر اخیر آژانس، بر پایبندی ایران در اجرای کامل تعهدهایش تأکید شده است.



در بیانیه لوزان، طرفین جمهوری اسلامی ایران و گروه۱+۵، چارچوبی را برای انجام مذاکراتی که هم اکنون در حال انجام است نوشته و در یک نشست مطبوعاتی بین المللی قرائت کردند. اما مسئولان آمریکایی بدون توجه به متن منتشره مرضی الطرفین، فهرستی از عناوین را به مثابه تعهدهای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا منتشر کردند که با عنوان «فکت شیت آمریکایی» شناخته می شود. این متن، حاوی عناوین غیرقابل قبولی از تعلیق، تعطیلی و تضییق برای رشد علم و صنعت هسته‌ای در ایران است که برخی ۱۵ سال، برخی ۲۵ سال و برخی الی الابد ادامه خواهند داشت. البته تیم مذاکره کننده ایرانی نسبت به انتشار این متن، به آمریکایی‌ها اعتراض می‌کند.



ششم. اکنون در میانه مذاکرات، آمریکایی ها و آژانس، صحبت از مطالبات جدیدی می کنند که در سوابق نظارتی آژانس مابه ازای قانونی شفافی نداشته و در کمتر کشوری چنین بازرسی صورت گرفته است. مضافاً مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ اجرای این قانون در کشور را متوقف کرده است، لذا انجام آن خلاف صریح قانون مصوب کشور خواهد بود. آنان رسیدن به توافق نهایی را به صراحت منوط به بازرسی اماکن نظامی غیرمرتبط با پروژه‌های هسته ای ایران عنوان کرده اند. به علاوه می خواهند دانشمندان و محققان هسته ای و برجسته کشور را در پوشش مصاحبه، استنطاق و بازجویی علمی کنند. آمریکایی ها با مباشرت آژانس، مدعی هستند که ایرانی ها تلاش‌های نظری و تحقیقاتی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب هسته ای انجام داده اند؛ لذا ایران باید ابتدا فهرست دانشمندان خود را به آژانس ارائه دهد و سپس اجازه مصاحبه و استفسار از آنها داده شود.



این در حالی است که، کمتر از ۵ سال قبل، چندین دانشمند برجسته و درجه یک کشوری و بین المللی ایرانی مورد سوء قصد قرار گرفتند و ۴ نفر از آنان به شهادت رسیده اند. اهمیت اشراف بر مرزهای علمی و حراست از دانشمندان زبده‌ی کشورها، به قدری مهم است که هیچ کشوری حتی حاضر به اعلام نام دانشمندان اصلی تراز اول خود نیست.



هفتم. خداوند متعال در قرآن کریم به رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، در باب رفتارشناسی زیاده خواهانه دشمنان اسلام می فرماید: «ولن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم...» آن چه در ۲ سال گذشته، ترجمان ملموس و روشن همین آیه نورانی قرآنی است. آمریکایی ها در تمامی مذاکرات روند تهاجمی و زیاده خواهانه ای داشته اند و دائماً به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران بر اساس خواسته های خود بوده‌اند. بر اساس اسناد منتشره‌ی امنیت ملی آمریکا، آنها افق آینده حرکت شان را تغییر نظام از مدخل تغییر رفتار جمهوری اسلامی عنوان کرده اند.



هشتم. فرمانده معظم کل قوا در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه امام حسین علیه السلام، برای اولین بار پرده از مطالبات جدید زیاده‌خواهانه آمریکایی ها برداشته و با صراحت و قاطعیت، اعلام کردند که مطلقاً اجازه هیچ گونه دسترسی به دانشمندان هسته ای کشور را نخواهند داد. امام خامنه‌ای در اقدامی کم سابقه برای صیانت از مرزهای علم و دانش و مصون نگه داشتن نیروهای انسانی نخبه ایرانی از چشمان ناپاک و دستان نابکار سرویس های جاسوسی غربی وارد عمل شدند. زیاده خواهی آمریکایی ها از مرز ذخایرهسته ای، زیرساخت های تأسیساتی هسته ای، گذشته و خواستار چنگ اندازی به پشتوانه های علمی و انسانی ایران شده است.



نهم. مسیر این تجاوزگری و پیشروی به هر عنوانی که آغاز شده باشد، باید مسدود شده و روند عقب زدن دشمن هر چه زودتر آغاز شود. مشکلات اقتصادی کشور ایران هر قدر هم عمیق و گسترده باشند، انتظار یاری و مساعدت از چنین دشمنی، برخاسته از نوعی ساده انگاری سیاسی محسوب می شود. ملت و دولت ایران در هیچ دوره ای پس از انقلاب اسلامی، چنین خطای فاحش و غیرقابل جبرانی را در کارنامه خود نداشته و ان شاءالله نخواهند داشت.



دهم. با عنایت به مطالب فوق، مجموعه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام اعلام می دارند:



۱. هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام، اطاعت و پشتیبانی کامل خود را از دستور اکید فرمانده معظم کل قوا، امام خامنه ای اعلام داشته، خود را اولین مخاطب اجرای این دستور دانسته و نسبت به هرگونه تخطی و تعرض نسبت به این فرمان هشدار می دهیم.



۲. دانشگاه امام حسین علیه السلام، حسب مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیگیری اجرایی شدن آرمان های جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور عزیزمان ایران، آمادگی دارد در راستای هم دلی با دولت، جزئیات زیاده خواهی آمریکایی ها و غربی ها از مذاکره کنندگان ایرانی را به تفصیل و کارشناسانه به اطلاع مردم رسانده و چهره‌ی عهدشکن، دروغگو و زیاده خواه آنان را به مردم بنمایاند.



۳. عموم دانشگاهیان دانشگاه امام حسین علیه السلام ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که تیم مذاکره کننده کشیده اند، خواستار تغییر منطق مذاکراتی با اعتمادسازی یک جانبه ایران با طرف‌های غربی و آمریکایی است. تعامل همسان و انجام اقدام‌های پایاپای توسط ایران و غرب، امر عقلانی و پذیرفته شده‌ای است که طی دو سال اخیر هیچگاه از سمت غربی ها اجابت نشده است. لذا دولت و مذاکره کنندگان می بایست به صورت دقیق و صریح، سقف تداوم مسیر اعتمادسازی را برای ملت ایران معلوم کنند، تا تحقق همدلی و هم زبانی بین ملت و دولت با آگاهی و قاطعیت رخ دهد.



۴. دانشگاه امام حسین علیه السلام آمادگی دارد تا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، هرگونه کمک مستشاری و علمی لازم را در استفاده از فرصت های اقتصادی داخلی و خارجی در اختیار دولت گذاشته تا از این مسیر، گامی در جهت گشایش در زندگی مردم و ایجاد دیواری مستحکم در برابر زیاده خواهی مستکبران عالم، برداشته باشد.



در پایان، اساتید، پژوهشگران ودانشجویان این دانشگاه، ضمن تشکر از تلاش‌های دولت به منظور رفع تحریم‌ها و گشایش مشکلات کشور، تداوم تحریم‌ها را نه بر عهده دولت، بلکه بر عهده طرف مستکبر و زورگویی دانسته که منطقی به جز زور را نمی‌فهمد. ما به عنوان بخشی از ملت قهرمان ایران، نارضایتی عمیق خود را از تداوم مذاکراتی که با اهرم تهدید نظامی و تحریم اقتصادی انجام می شود، اعلام داشته و خواستار معلوم شدن نقطه ی پایانی برای مذاکرات با فرجام نامعلوم با دولت ظالم و مستکبر آمریکا از سوی دولت هستیم.