درایت مرجعیت شیعه باعث دوری دشمنان از اهدافشان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران، و هیئت همراه و برخی از مسئولان و روحانیان در دفتر خود ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: آیت الله سیستانی خدمات زیادی را به ملت مسلمان کرده اند.

وی با اشاره به درایت مرجعیت جهان تشیع افزود: اگر درایت مرجعیت شیعه نبود، داعش به بغداد و به اهداف خود می رسید.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به این مطلب که آیت الله سیستانی خود را موافق اصل ولایت فقیه می دانند، گفت: اخلاق، ایمان و تواضع این عالم بی نظیر است.

تدبیر مرجعیت، استکبار را کلافه کرده است

یکی از اعضای دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی گفت: این تیم اعزامی از سوی آیت الله سیستانی به منظور رفع مشکلات مدارس حوزه های علمیه ایران در حد مقدورات، به استانها سفر می کند.

حجت الاسلام سید محمد مدنی، علما و روحانیان را دیده بانی دانست که باید از دین و استقلال مردم مراقبت کنند و افزود: کوتاهی این قشر موجب می شود دشمنان به اهداف شوم خود برسند.

وی با تاکید بر اینکه تدبیر مرجعیت عراق استکبار را کلافه کرده است، اظهار داشت: باید مسلمانان در حوادث مختلف منطقه ای هوشیار باشند.

استقبال مردم از حکم آیت الله سیستانی بسیار بی نظیر است

امام جمعه سابق کرج به قدرت نفوذ کلام مراجع و خصوصا آیت الله سیستانی در بین مردم عراق، اشاره کرد و اظهار داشت: استقبال مسلمانان از دعوت مرجعیت عراق و حکم جهاد خصوصا آیت الله سیستانی دشمنان دین را کلافه کرده است.

مدنی استقبال مردم از حکم معظم له را بسیار بی نظیر دانست و بیان داشت: بسیاری از شیعیان دیگر کشورها نیز به دفتر این مرجع عالیقدر مراجعه و در خصوص این حکم پرسش می کنند.

وی افزود: آیت الله سیستانی تمامی مسلمانان ایران، عراق و دیگر بلاد اسلامی را به تلاش همه جانبه و وحدت و همدلی در برابر گروهای تکفیری و تروریست های داعش دعوت می کند.

تدبیر آیت الله سیستانی در عراق نقشه های دشمن را بر هم زده است

استاندار سمنان نیز در این دیدار با تاکید بر قدرت شیعه در منطقه اظهار داشت: نظام استکباری پس از صدام، به دنبال تغییر نظام اسلامی در کشور عراق بود که با هوشیاری مرجعیت عراق مواجه شد.

محمد وکیلی با بیان اینکه تدبیر آیت الله سیستانی در عراق نقشه های دشمن را برهم زده است، افزود: مردم عراق با پیروی از مرجعیت با بصیرت ایشان، در برابر گروه های معاند ایستادگی می کنند.

وی ضمن بیان اینکه مرجعیت در دفاع از بلاد اسلامی نقش بسزایی را دارند بیان داشت: نقش مرجعیت شیعه در همه دوران ها و بویژه در ۱۰۰سال اخیر برکسی پوشیده نیست به طوریکه امام راحل با انقلاب ۵۷، جایگاه اسلام و تشیع را در منطقه و ایران ارتقاء داد.

مراجع پشتیبانان واقعی مردم هستند

مقام عالی دولت در استان سمنان وجود پربرکت مراجع و هدایت بزرگان دین را موجب اعتبار بخشیدن به حوزهاخواند و اذعان داشت: وجود پربرکت مراجع و هدایت بزرگان دین است که به حوزه ها اعتبار می دهد.

وکیلی با اشاره به این مطلب که مدیریت جهانی عالم اسلام به عنوان یکی از تئوری های برآمده از انقلاب اسلامی است عنوان کرد: دنیا پیش از ظهور انقلاب اسلامی قائل به دو قطب شرق و غرب بود اما با ظهور و تثبیت انقلاب اسلامی در ایران، شاهد ظهور قطب سومی به نام اسلام شیعی در مدیریت جهانی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه غربی ها با پدید آوردن گروه تروریستی داعش در عراق به دنبال خارج کردن حرکت های اسلامی از مسیر واقعی آن بودند افزود: هوشیاری، اقتدار و نفوذ کلام مرجعیت شیعه و خصوصا هدایت های آیت الله سیستانی باعث شد دنیای استکبار به اهداف شوم خود نرسد.

وجود ۱۰۰۰ طلبه مرد مشغول تحصیل در استان سمنان

مدیر حوزه های علمیه استان سمنان با بیان اینکه اگر ما امروز شیعه هستیم و در ایران اسلامی مردم شیعه باقی ماند به خاطر حوزه علمیه است اظهار داشت: حوزه ها محور معنوی هستند.

حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد با تاکید بر اینکه ۱۳مدرسه علمیه در استان سمنان مشغول فعالیت هستند عنوان کرد: برادران در سطح یک و دو و سه در این حوزه ها مشغول تحصیل هستند.

وی از وجود یک هزار طلبه مرد مشغول تحصیل در استان سمنان خبر داد و اذعان داشت: کم مسائله ترین طلبه ها را در استان سمنان داریم.

۱۷۰۰ طلبه دختر در استان سمنان مشغول تحصیل علوم دینی هستند

امام جمعه گرمسار با تاکید بر اینکه خواهران در دو سطح دو و سه مشغول تحصیل هستند گفت: یک هزار و ۵۰۰ طلبه دختر در سطح دو و ۲۰۰ طلبه در سطح سه مشغول تحصیلند.

مهدی نژاد تصریح کرد: در آینده نزدیک سطح چهار را هم راه اندازی خواهیم کرد.

وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه بین برادران و خواهران طلبه همدلی و همکاری خوبی در زمینه مباحث پژوهشی و همکاری با سازمان های فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و ارشاد اسلامی وجود دارد، افزود: خدا را شاکریم که در این استان کمترین تنشی بین مسئولان و حوزه علمیه وجود ندارد.

کمبود فضای فیزیکی از جمله مشکلات حوزه علمیه استان سمنان

مدیر حوزه های علمیه استان سمنان با اشاره به امنیت و آرامش استان سمنان گفت: عامل اصلی این امنیت قطعا ارتباط قوی حوزه علمیه، مردم و مسئولان استان است.

مهدی نژاد با تاکید بر اینکه در مکان هایی که حوزه علمیه وجود دارد امنیت هم است خواستار احداث حوزه در ایوانکی گرمسار شد.

وی از فعالیت ۶۰ طلبه استان در طرح هجرت نیز خبر داد و افزود: ما در زمینه بودجه جاری، فرهنگی و عمرانی دارای مشکلات جدی هستیم.

این مقام مسئول در استان سمنان از جذب ۵۰۰ طلبه طی سالجاری در استان سمنان خبر داد و عنوان کرد: ۵۰درصد طلبه های استان غیر بومی هستند و حوزه های ما با کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند.

همچنین در این نشست قرآن نفیسی از سوی حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران به آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان اهدا شد.

حجت‌الاسلام‌ سیدجواد شهرستانی همچنین پیش از این دیدار با حضور در بارگاه ملکوتی امامزاده یحیی بن موسی الکاظم (ع) سمنان ضمن زیارت بارگاه این امامزاده جلیل‌القدر با حضور در گلزار شهدا به مقام ایشان ادای احترام کرد.

شهرستانی همچنین در ادامه به‌ اتفاق هیئت همراه و مسئولان استان سمنان از حوزه علمیه صادقیه شهر سمنان بازدید کرد.

حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی در راس هیئتی از روز دوشنبه هفته جاری به منظور بازدید از مدارس حوزه های علمیه و بررسی مشکلات این مدارس و نیازهای طلاب و روحانیان، به استان سمنان سفر کرده است.