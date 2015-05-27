کارآفرینان برتر استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان و همایش تخصصی کارآفرینی و اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: اشتغال یکی از مهمترین نیازها در جامعه امروز ما است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تحقق اشتغال استفاده کنیم.

حمیدرضا پناه به نقش موثر کارآفرینان در ایجاد اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: کارآفرینان نقش بسیار مهمی در جامعه دارند و فعالیت آنها باعث می‌شود تا بسیاری از خانواده‌ها از مشکلات بیکاری نجات یابند و ما نیز همواره در کنار کارآفرینان خواهیم بود.

وی به اهداف برگزاری جشنواره امتنان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش داریم تا برگزاری چنین جشنواره‌هایی، افراد مختلف و به ویژه جوانان را به سمت تعاون و کارآفرینی سوق دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ثبت‌نام یک‌هزار و ۷۴۸ نفر در این جشنواره، ادامه داد: با رای هیئت داوران دهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان بوشهر، سه نفر به عنوان کارآفرین برتر و یک نفر به عنوان کارآفرین جوان انتخاب شدند.

فرماندار شهرستان کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: تلاش‌های زیادی برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در شهرستان کنگان داشته‌ایم و طرح‌های اشتغال‌زایی را حمایت خواهیم کرد.

عباس‌ جمشیدی بر لزوم تلاش برای توسعه مشاغل خانگی تاکید کرد و ادامه داد: بخش قابل توجهی از تاسیسات منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در شهرستان کنگان واقع است و باید زمینه مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان شهرستان کنگان در این منطقه فراهم شود.