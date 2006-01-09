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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۲۱

نماينده ولي فقيه در استان مركزي در ديدار اعضاي مجمع خبرنگاران و نويسندگان اين استان:

استقلال هر كشوري در گرو نيروي فكري و دفاعي آن است

نماينده ولي فقيه در استان مركزي گفت: انتشار اخباراستكبار و ماهيت واقعي آن اگاهي وپايداري را به همراه دارد وخبرنگاران بايد دراين زمينه تلاش كنند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني كه در ديدار اعضاي مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس سخن مي گفت، افزود: دست اندر كاران رسانه ها در فعاليتهاي خود بايد به آشكار سازي اهداف انقلاب و دوران دفاع مقدس توجه داشته باشند.

امام جمعه اراك تصريح كرد: استقلال هر كشوري در گرو نيروي فكري و دفاعي آن كشور است و نبود هر يك از اين دو كشور را  با مختل مواجه مي كند.

آيت الله محسني گركاني با تجليل از خبرنگاران واهميت كار نويسندگان گفت: استان مركزي در دوران دفاع مقدس علاوه بر حضور فيزيكي در بخش علمي وساخت تجهيزات حضور پر تلاشي در جبهه ها داشت.

وي استان مركز ي را مهد پرورش شخصيتهاي ديني علمي و سياسي در كشور خواند و گفت: با حفظ ارزشهاي گذشته است كه مي توانيم به آينده نظر داشته باشيم.
کد مطلب 276226

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