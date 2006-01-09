استقلال هر كشوري در گرو نيروي فكري و دفاعي آن است

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني كه در ديدار اعضاي مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس سخن مي گفت، افزود: دست اندر كاران رسانه ها در فعاليتهاي خود بايد به آشكار سازي اهداف انقلاب و دوران دفاع مقدس توجه داشته باشند.

امام جمعه اراك تصريح كرد: استقلال هر كشوري در گرو نيروي فكري و دفاعي آن كشور است و نبود هر يك از اين دو كشور را با مختل مواجه مي كند.

آيت الله محسني گركاني با تجليل از خبرنگاران واهميت كار نويسندگان گفت: استان مركزي در دوران دفاع مقدس علاوه بر حضور فيزيكي در بخش علمي وساخت تجهيزات حضور پر تلاشي در جبهه ها داشت.

وي استان مركز ي را مهد پرورش شخصيتهاي ديني علمي و سياسي در كشور خواند و گفت: با حفظ ارزشهاي گذشته است كه مي توانيم به آينده نظر داشته باشيم.