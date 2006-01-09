دولت نهم امتحان سنگين اصولگرايان است

به گزارش خبرنگار"مهر" در اراك، عبدالله سهرابي كه در مراسم افتتاح مجمع خبرنگاران ونويسندگان استان مركزي سخن مي گفت، افزود: ثاسخ گويي به مردم در گروي سبقت گرفتن در كا ر است و توفيق بدون كار وتلاش ممكن نيست.

وي افزود: كار دولت جديد سنگين است و مسئولان تا ساعتهاي متمادي به كار مي پردازند.

استاندار مركزي تصريح كرد: مرتفع كردن كسري هشت هزار ميلياردي بودجه كشور به آساني قابل تحقق نيست و بايد تلاش صادقانه به خرج داد.

وي با تجليل از خبرنگاران شهيد گفت: فعاليت خبرنگاران و نويسندگان در مقاطع مختلف نظام در راستاي اطلاع رساني و رفع مشكلات بوده است و در اين مسير تا پاي جان پيش رفتند كه نمونه بارز آن شهادت خبرنگاران ونمايندگان افكار عمومي در سانحه سي 130 است.

سهرابي در ادامه با تقدير از تلاشهاي صورت گرفته براي راه اندازي اين مجمع در استان گفت: خاطرات ورشادتهاي رزمندگان در جبهه و مردم و زنان در پشت جبهه بدون اغراق آن چنان خالص است كه بتواند بر مخاطبان تاثير گذارد.

بنا بر اين گزارش، در اين مراسم كه در بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس استان مركزي برگزار شد، يكصد خبرنگار كشوري واستاني دفاع مقدس و جمعي از مسئولان استاني و كشوري حضور داشتند.

در اين مراسم ياد شهداي كربلاي پنج به ويژه شهيد فرمانه اراكي، كاوه نبيري و شهداي عرصه خبر به ويژه شهداي سي 130 و همچنين امير كبير به عنوان اولين منتشر كننده روزنامه و خبر در ايران گرامي داشته شد.

در بيانيه اين همايش بر لزوم توجه به فرهنگ دوران دفاع مقدس تاكيد و بر تبيين و نشان دادن اهميت اين فرهنگ از سوي اين مجمع تاكيد شد.

در اين بيانيه به تبديل شلمچه به منطقه ازاد تجاري اعتراض شده وتاكيد گرديده است: شلمچه موزه و يادگار طبيعي دوران دفاع مقدس و شهداست .